Ersun Yanal: Kulüp beni göndermedi, Fenerbahçe’den ben ayrıldım

Fenerbahçe'yi 2013/14 sezonunda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Ersun Yanal, Sarı-lacivertli kulüpten ayrılma sürecini anlattı. Yanal, “Fenerbahçe'nin çıkarları bunu gerektiriyordu bu nedenle ayrılık gerçekleşti. Kulüp göndermedi ben Fenerbahçe'den ayrıldım” dedi.

Sporx’in haberine göre, NTV Spor'da yayınlanan Adil Oyun isimli bir programda Rıdvan Dilmen'in konuğu olan Yanal; "Fenerbahçe herkesin çalışmak istediği, içinde olmak istediği önemli bir camia. Asla bir şey bitmez. O günkü şartlar bunu getirmişti. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Kapı çalınırsa ne olacağı bilinmez. Her türlü kapı açıktır. Yeniden çalışabilirim neden olmasın." dedi.