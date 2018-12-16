Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, bugün sabah saatlerinde futbolcularla bir araya geldi.

İlk olarak tesislerde Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya gelen Ersun Yanal, daha sonra futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Teknik direktör Yanal, teknik ve idari heyet ile futbolcularla gerçekleştirdiği toplantının ardından tesis personeliyle de buluştu. Daha sonra ise Sarı-lacivertli futbolcu Martin Skrtel\'in doğum günü kutlandı.

Akşam saatlerinde ise teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk antrenman yapıldı.

Saat 18.00\'de başlayan antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonun ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Ersun Yanal, 18 Aralık Salı günü saat 14:00\'te resmi sözleşmeye imza atacak.



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