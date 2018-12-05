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Spor

"Ersun Yanal ile Fenerbahçe görüştü"

"Karşılıklı taleplerin değerlendirilmesinin ardından ikinci bir görüşme yapılacak"

05 Aralık 2018 19:19

Taraftarın çok uzun süredir Fenerbahçe'nin başında görmek istediği tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un görüştüğü iddia edildi. Yanal bir sezon Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmış ve Sarı- Lacivertlilere tarihinin en erken Süper Lig şampiyonluklarından birini yaşatmıştı.

Sözcü'den Alican Özcan'ın haberine Özsoy ve Yanal Beşiktaş'da bir araya geldi.

Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde olduğu öğrenildi.

Yapılan ilk görüşmede Yanal’ın en az 1,5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenilirken ikilinin fikir alışverişi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Karşılıklı taleplerin değerlendirilmesinin ardından ikinci bir görüşme yapılacak.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, görüşmeyi Başkan Ali Koç ile paylaştıktan sonra yönetim kurulunun bir karar alması bekleniyor.

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