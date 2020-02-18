Ersun Yanal idmana çıkmadı

Galatasaray derbisi öncesinde Ankara'da beklenmedik bir yenilgi yaşayan ve üç haftadır kazanamayarak zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'ın dün gerçekleştirilen haftanın ilk idmanına çıkmadığı öğrenildi.

HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre akıllarda soru işaretleri yaratan bu durumun daha önce de yaşandığı ortaya çıktı. Yanal'ın bu sezon kaybedilen bazı maçlarının ardından da ilk idmanda takımın başında yer almadığı ve sonraki çalışmalara katıldığı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticiler Semih Özsoy ile Selahattin Baki, takımın derbi öncesi yaptığı ilk idmanı takip etti. Koç ve kurmayları, futbolculara da zorlu maç öncesi "Arkanızdayız" mesajı verdiler.