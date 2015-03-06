Ersun Yanal futbolculara küfür etti iddiası: Kim sızdırıyorsa onun anasını s...!

Takım içinde köstebek olduğunu düşünen Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın futbolcularına tepki gösterdiği iddia edildi. Yanal'ın soyunma odasında "Burada olan biteni dışarıya kim sızdırıyorsa onun anasını s... Şunu unutmayın ki o köstebeği bulup gerekeni yapacağım" dediği öne sürüldü.

Harcanan milyon Euro'lara rağmen önce Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atıp, Süper Lig'de de lider Galatasaray ’dan 14 fark yiyen Trabzonspor’da kriz hakim. Hedeflerden bir bir sapılması üzerine arka arkaya patlak veren krizlerin dışarıya sızmasıyla sinirlenen Ersun Yanal, Fenerbahçe ’den sonra Trabzon’da da köstebek kriziyle karşı karşıya.

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe'den istifa ettikten birkaç gün sonra soyunma odasındaki küfürlü konuşmalarının basına yansımasıyla şok yaşayan deneyimli teknik adam, şimdi de Erkan Zengin ve Kevin Constant’la yaşadığı tartışmaların bordo-mavili futbolcular tarafından hem yöneticilere hem de medyaya bire bir ispiyonlandığını düşünüyor.

Son olarak kendisine yakınlığıyla bilinen menajer Okan Kartal’ın, çıkan söylentiler sonrası görevinden el çektirilmesi üzerine futbolcularını soyunma odasında toplayan Yanal'ın şu küfürlü konuşmayı yaptığı öne sürüldü:

"Burada olan biteni dışarıya kim sızdırıyorsa onun anasını s... Şunu unutmayın ki o köstebeği bulup gerekeni yapacağım."