Ersun Yanal Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Sezon başında, “Gelecek yıl için şampiyon olduktan sonra masaya otururuz” denilerek anlaşılan Ersun Yanal’a buna uygun olarak önümüzdeki günlerde yeni teklif götürülecek. Camiadaki genel kanaat, birlikteliğin devamında bir sorun çıkmayacağı yönünde.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Ercanlar’ın “Banko Ersun Yanal” başlıklı yazısı şöyle:

Fenerbahçe Ersun Yanal ile şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı lacivertli takım 19. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ve daha da kutlayacak… Ama bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını yapmak zorunda.

En önemli soru şu:



- Fenerbahçe, Ersun Yanal ile devam edecek mi?

Bu soruyu yöneltenlerin bir dayanağı var elbette:



- Fenerbahçe eğer Ersun Hoca ile devam edecek olsa şimdiye kadar çoktan teklifi götürürdü...

Bu bakış açısı haklı gibi görünse de aslında eksik bilgilendirmeden kaynaklanıyor. Biraz geriye dönelim... Hatırlarsanız Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Ersun Yanal ile 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Sarı lacivertli yönetim Yanal ile sözleşme imzalarken açık ve net davranmıştı:



- Hocam bu sezon şampiyon ol, gelecek sezon için masaya şampiyonluktan sonra otururuz.

Yani şimdiye kadar bir teklif götürülmemesinde bir gariplik yok.



Peki şimdi ne olacak?

Onun da yanıtını verelim.

Yönetim cephesi: Biz hazırız

Yanal, Fenerbahçe ile şampiyon oldu. Bugünlerde ya Başkan Aziz Yıldırım ya da Yıldırım’ın görevlendireceği bir isim Yanal’ın kapısını çalacak. Yönetim, Yanal ile göreve devam etme arzusunda. Aksi davranış, başarıyı görmemek, takdir etmemek anlamına gelir. Kaldı ki, yönetim bu kanaatte değil. Fenerbahçeli yöneticilere göre Yanal ile anlaşmada hiçbir sorun çıkmaz. Çıkarsa da aşılmayacak sorunlar olmaz bunlar. Sözleşmenin süresi, ücret vs vs gibi... Kısacası, ayrılık gibi bir konu asla söz konusu değil.

Yanal cephesi: Fener isterse...

Ersun Yanal tarafında neler olduğunu anlatmadan önce tecrübeli teknik adamın F.Bahçe’ye bakış açısını irdeleyelim. Ersun Hoca’ya göre, “Fenerbahçe dünyadaki en büyük 10 kulüpten biri...” Yani Fenerbahçe’nin istediği an, anlaşamayacağı bir hoca ve futbolcu yok. Ve Fenerbahçe isterse herşey olur. Bir hoca ya da teknik adamın sarı lacivertli kulübe “Hayır” deme olasılığı yok. Üstelik, Fenerbahçe gibi bir kulüpte başarının alternatifi de yok.

Yanal’ın bu tavrına baktığınız zaman, gelecek de otomatik olarak şekilleniyor. Fenerbahçe, Ersun Yanal’a ödülünü verir, sözleşmeyi uzatır ve yoluna devam eder. Bu ihtimal en azından yüzde 99.