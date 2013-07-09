Ersun Yanal Fenerbahçe geleneğini devam ettirecek mi?

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ilginç bir istatistik dikkatleri çekti.

Aykut Kocaman ile yollarını ayırarak, Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe'de, gözler teknik adam değişikliğine gidilen geçmiş sezonlarda elde edilen sonuçlara çevrildi.

Sporx'in analizine göre, son 10 yıllık dönemde Ersun Yanal dahil olmak üzere 5 farklı teknik adam ile çalışan sarı-lacivertli ekip, bu 10 yıllık periyotta toplamda 4 lig şampiyonluğu yaşadı. Bu 4 şampiyonluğunun hepsinin teknik adam değişikliğinin ardından gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.



Furyayı Daum başlattı



Werner Lorant ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Oğuz Çetin, sarı-lacivertli camianın isteklerini pek fazla karşılayamadı. Yalnızca 10 karşılaşmada takımın başındaki yerini alabilen Çetin, elde ettiği 3 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile vasatı aşamadı ve yerine dönemin altyapı sorumlusu Tamer Güney getirildi. Güney'in de takıma başarı getirememesi ve Fenerbahçe'nin ligi 6. sırada noktalamasının ardından takımın yeni teknik patronu Alman Cristoph Daum oldu ve gelenek start aldı.

Daum, Fenerbahçe'deki ilk sezonu olan 2003-04 sezonunda 11 puan gerisinde bulunduğu Beşiktaş'ı geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi ve sarı lacivertli ekibin başındaki ilk yılında şampiyonluk yaşama ayrılacalığını tattı. Gelen şampiyonluğun ardından yola Daum ile devam eden Fenerbahçe, 2004-05 sezonunda mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamasa da ligde yine şampiyon olmayı başardı.



Denizli depremi 'stajyer'in yolunu açtı



Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı iki sezonun ardından 3. sezonunda Avrupa'da yine başarılı olamayan Daum, Denizli deplasmanında alınan tarihi 1-1'lik beraberlik ile şampiyonluğu da kaçırmasının ardından görevinden alındı ve takımın yeni teknik patronu Arthur Zico oldu.

Fenerbahçe'nin başına gelmesi oldukça eleştirilen ve "stajyer" lakabı takılan Zico, sarı-lacivertli ekibin 100. yılında yeni teknik patron oldu. Fenerbahçe ile ilk sezonunda 70 puanla şampiyon olan Zico, ayrıca Fenerbahçe'yi 100. yılında şampiyon yaptığı için de tarihe geçti. Fakat 2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gelmesine rağmen ligde şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılmasının ardından Brezilyalı teknik adamın da bileti kesildi ve yerine İspanyol Luis Aragones geldi.



En kariyerlisi geleneği bozdu



Arthur Zico'nun ardından göreve getirilen İspanyol teknik adam Aragones, hem kulübün hem de taraftarların umutlarını adeta boşa çıkardı. İspanya ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan teknik adam 2008-09 sezonunu Fenerbahçe ile kupasız kapatarak ligi 4. sırada noktaladı ve "yeni teknik adam; şampiyonluk" geleneğini bozdu. Bu başarısız sezonun ardından takımın başına yeniden Daum geldi fakat Fenerbahçe bu hamlesinde de başarılı olamadı ve 2009-10 sezonunda da şampiyonluk gelmedi.



Kocaman, yeniden başlattı



2. Daum Dönemi'nde de yine "son maçta" şampiyonluğun kaçmasının ardından, Daum'a Fenerbahçe'nin başında ilk mağlubiyetini tattıran Aykut Kocaman başa getirildi. 2010-11 sezonunda teknik direktör olarak Fenerbahçe'de ilk sezonunu geçiren Kocaman, ligin ilk yarısını 9 puan geride kapatmasına rağmen sezon sonunda 82 puana ulaşarak averajla Trabzsonspor'u geride bırakıp şampiyon olmayı başardı ve Aragones'in ara verdirdiği geleneği yeniden canlandırdı.

Aykut Kocaman'ın istifasının ardından yeniden teknik direktör değişimine giderek takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe'nin, bu geleneğini sürdürüp sürdüremeyeceği ise tam bir merak konusu oldu.