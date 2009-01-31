Ersun Yanal: Disiplinli oynadık, kazandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaraspor karşısında son düdüğe kadar disiplinli oynadıklarını ve karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.



Ersun Yanal, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ligin zirvesindeki iki takımın karşılaştığı, çekişmeli bir maç yapıldığını belirterek, "Ankaraspor çok organize olmuş, sahayı iyi kullanan, hücum gücü yüksek bir takım. Zor bir karşılaşma olacaktı bizim açımızdan. Bu karşılaşmayı kazanmak önemliydi. Son düdüğe kadar çok disiplinli oynadık. Oyuncularım çok iyi savunma yaptı ve rakibe pozisyon vermedik. Ancak duran toplarda heyecan yaşadık. Kurgumuzu maç sonuna kadar sürdürdük" diye konuştu.



Yeni transfer Alanzinho ile ilgili bir soruya Yanal, "Kariyeri ve yaptığı işler belli. Hızlı bir şeklide takıma monte etmeliyiz. 16 tane zorlu karşılaşma oynayacağız. Onun güçlü yönleriyle gücümüzü artırmalıyız. Birçok konuda takıma katkı sağlayacaktır" yanıtını verdi.



Deneyimli teknik adam, Yattara ile ilgili bir soru üzerine de "Çok gündeme gelen bir oyuncu oldu. Hiçbir resmi teklif gelmedi bize. Bu konu cama yazılan yazı gibi oldu. Gökhan, Hüseyin ve Yattara bugün çok ciddi gribal enfeksiyonla çıktılar maça. Yattara üzerine düşeni fazlasıyla yaptı" dedi.



İlk golü atan Gökhan Ünal ise "Fenerbahçe maçından beri iyi bir çıkışımız var. O gün şansımız yanımızda değildi. Ankaraspor çok güçlü ve bulunduğu yeri hak ediyor. Bu maçı kazanmalıydık. Güzel bir gol attım. Umarım bundan sonra devamı gelecek" yorumunu yaptı.



Bordo-mavili takımın yeni transferi Alanzinho da Ankaraspor'un çok güçlü bir takım olduğunu ve oynadığı ilk maçta galibiyet aldıkları için mutluluk duyduğunu söyledi.



KOCAMAN: "DENEYİMİMİZ MAÇI ÇEVİRMEYE YETMEDİ"



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor'un bugün berabere kalmasıyla Trabzonspor'a liderle aynı puana sahip olma şansı doğduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Öz güvenimizi artırmak için önemli bir maçtı. Bu sıkletteki maçlar rüzgarı arkanıza almanız için önemli. 8. dakikada yenen golden sonra telaşlandık. Bunu azaltmaya çalıştık ama yine de sürdü. Etkili ataklar üretemedik. Hem deneyimimiz hem de gücümüz 8. dakikadaki golden sonra maçı çevirmeye yetmedi. Umarım ilerleyen haftalarda kırılmadan üst sıralarda kalmayı başarırız. Önümüzdeki Denizlispor ve Gaziantepspor maçları bu yönden önemli."



Kocaman, Meye'nin ceza alanında düştüğü pozisyonla ilgili olarak da "Benim ilk izlenimim kaleci Sylva'nın Meye'yi önce kaldırdığı sonra topa müdahale ettiği yönündeydi. Ama artık geride kaldı" ifadelerini kullandı.

