Ersun Yanal: Dengeli maç oldu



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında disiplinli oynamaya çalıştıklarını belirterek, "Rakibe fazla pozisyon vermedik" dedi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş ile dengeli bir karşılaşma yaptıklarını söyledi.



Ersun Yanal, 0-0 biten karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da dengeli bir futbol ortaya koyduğunu belirterek, ''Yeni kurduğumuz takımımızın ligdeki oyununun devamlılığını görmek açısından önemli bir maçtı. Biz takım olarak disiplinli oynamaya ve oyunu kontrol ederek üstün bir futbol oynamaya gayret ettik. Zaman zaman da bunu başardık'' dedi.



Belli bir tempoyu yakalamanın ve bunu devam ettirmenin zor olduğunu ifade eden Yanal, ''Bunun için çok organize olmak gerek. Takım olarak disiplinli oynamayı becermemiz gerekiyor. Zaman zaman da bunu yaptık. Rakibe fazla pozisyon vermedik. Rakibin hızlı hücumlarında Delgado, Tello ve Serdar Özkan'ı kontrol ettik. Ligin çok başındayız. Bu ligde çok enteresan maçlar oynanacak. Her takım kıyasıya mücadele edecek. Biz hep disiplinli oynamaya, takım oyununu ön plana çıkaracak yaratıcı oyuncularımızı da kullanarak devam etmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.



Karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yattara'nın özel bir oyuncu olduğunu kaydeden Yanal, ''O yaratıcı bir oyuncu. Özellikleri çok farklı ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Tabiki böyle oyuncunun olması büyük bir güç. Sonuçta biz 34 haftalık bu yarışın içinde onsuz veya bir başka oyuncusuz da oynayacağız. Ama bugün iki takımda eksik oyuncularını aramıştır'' diye konuştu.

