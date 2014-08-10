'Ersun Yanal: Başkan beni sinek ikiliye çevirdi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başkan Aziz Yıldırım ile yaklaşık bir haftadır yaşadığı krizin ardından dün istifasını verdi. Aziz Yıldırım’ın deneyimli teknik adam tarafından tespit edilen idman saatlerini değiştirdiği ve bu programa uyulmasını istediği, Yanal’ın ise bu olaydan sonra, “Başkan beni sinek ikiliye çevirdi. Beni ezip, geçtiler. Bu kadar da olmaz” şeklinde dert yandığı ileri sürüldü. Yanal’ın önceki gün sabaha karşı saat 2’de istifa kararını aldığı ve bunu da yakın dostlarıyla paylaştığı belirlendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Aziz Yıldırım’ın önce Sevilla maçı sonrası Ersun Yanal tarafından verilen izinleri iptal etmesi, ardından futbolcularla yaptığı toplantıya Yanal'ı sokmaması ve son olarak önceki gün düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullanması ortamı iyice gerdi, bardağı taşıran olayın ise antrenman saatlerinin bizzat başkan tarafından belirlenmesi olduğu öğrenildi.

'Çok içerledi'

Aziz Yıldırım’ın basın toplantısında, “Kulübe zarar vermediği sürece kimsenin özel hayatıylailgilenmem. Ersun Yanal ayrılabilir ama bu sebebten dolayı değil. Görevini yapmazsa hesabını sorarım. İşi sürüncemede bırakmam, kararımı bir dakikada veririm” şeklindeki sözlerine de Yanal’ın çok içerlediği belirtilirken, bazı futbolcuların ve yardımcı antrenör İsmail Kartal’ın takımiçinde kalması gereken konuları doğrudan başkan Yıldırım’a aktarmasını da kabul edemediği vurgulandı.

‘İlkeler paradan üstündür’

İstifa sonrası Anadolu Ajansı’na yazılı bir açıklama gönderen Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü’nde çalıştığı süre boyunca teknik direktör olarak görev almaktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Göreve geldiğim sezon takımımı şampiyon yapmış bir teknik adam olarak bugünkü koşullarda görevime devam etmem mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Teknik direktörlüğü süresince kendisine destek veren Fenerbahçe taraftarına, yönetimine, medya ve spor kamuoyuna teşekkür eden Yanal, ülke futboluna her düzeyde katkıda bulunmaya devam edeceğini belirterek, “İlkeler, kazandığımız ve kazanacağımız paradan her zaman daha üstündür ve başarı için olmazsa olmaz koşuldur” diye görüşlerini aktardı.