Ersun Yanal: Alınması gereken karar neyse alınır

Trabzonspor'un evinde ağırladığı Akhisarspor'a 6-1 yenilmesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ersun Yanal. ''Bir sürece ve birlikteliğe ihtiyaç var'' ifadesini kullandı.

Maç sonu yaptığı açıklamalarda yönetim ile bir araya gelip bu yenilgiyi ve başarısız sonuçları masaya yatıracaklarını söyleyen Ersun Yanal, ‘’ Bu sonuç Trabzonspor'a ve oynamak istediğimiz takıma uygun değil. Biz büyük takımız. Büyük takım gibi oynamak ve böyle davranmak gerekiyor. Bunu yaparken de, gereğini getirmemiz gereken kurallar var. Yeni kurulan, takım olmaya çalışan bir takım. Bir sürece ve birlikteliğe ihtiyaç var. Saha içindeki dağınıklığın yarattığı sonuç ortada. Bunu düzeltmek için de camia, yönetim, hoca, ne gerekiyorsa, yapmak gerekiyor. Yönetimle birbirimize olan inancımız ve güvenimizde en ufak bir şüphe yok. Trabzonspor için alınması gereken en doğru karar neyse alınır’’ diye konuştu.

‘’Trabzonspor 33-34 senedir şampiyon olamamanın gerginliği var’’

Türkiye’de hemen başarı beklenildiğini söyleyen Yanal, "Trabzonspor 33-34 senedir problem yaşıyor demeyeyim, şampiyonluk yaşamıyor. Bu gerginlik her zaman var. Hep yarışın içinde olmak istiyor. 33-34 senede 43 teknik direktör gelmiş, gitmiş. Oyuncular gelmiş, gitmiş. Maalesef Türkiye'de böyle sorunlar olunca, hemen sonuç alınması istenir. Hemen sonuç alınması isteği, maalesef ki maliyetlidir’’ diyerek taraftarın sabırlı olması gerektiğini söyledi.

''Ben son derece pozitifim''

Genç oyuncularının doğru kullanıldığı takdirde iyi işler ortaya koyacağını belirten teknik adam "Türk oyuncular tartışılırken, Trabzonspor'un ortaya çıkardığı oyuncular va. Fotoğrafın diğer bir tarafı ise takım olma olgusu ki bu kısa sürede tamamlanacaktır. Ben zamana yayıldığında, doğru hamleler yapıldığında iyi şeyler yapılacağına inanıyorum. Bu konuda son derece pozitifim. Çünkü eldeki oyuncuların bu yetenekte ve kalitede olduğunu düşünüyorum’’ sözleriyle görüşünü belirtti.