Ersun Yanal: ABD'ye ameliyata gitmiyorum, turp gibiyim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle sezon sonunda Amerika’ya gidip ameliyat olacağı yönündeki iddialara sert yanıt verdi.

Milliyet gazetesinden Cemal Ersen’e konuşan Sarı-lacivertli ekibin başarılı hocası, “Turp gibiyim. Sağlığım mükemmel. Her gün düzenli olarak sporumu yapıyorum. Bu söylentileri çıkaranlar Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’yi çalıştırmaya devam etmesinden rahatsızlık duyanlardır” diye konuştu.

“Türkiye’deki doktorum da çok sağlıklı olduğumu söylüyor. Motorsiklete biniyorum, koşuyorum, yürüyorum. Çok net söylüyorum sezon sonunda Amerika’ya gitmeyeceğim. Hem sağlığım, hem de Fenerbahçe’nin bulunduğu konum nedeniyle mutluyum. Şampiyonluğumuzu ilan ettikten sonra çok daha mutlu olacağım” ifadelerini kullanan Yanal, başta başkan Aziz Yıldırım olmak üzere sarı-lacivertli yönetimin kendisiyle çalışmaya devam etmek istemesi halinde bu teklifi düşünmeden kabul edeceğini kaydetti.

‘Takım sabırsız’

Ligin ilk haftasından itibaren şampiyonluk dışında hiçbir söylemi olmadığını hatırlatan Yanal şöyle devam etti:

“Fenerbahçe’nin sadece futbolda değil, her branşta tek hedefi vardır o da şampiyonluk. Şu an çok önemli bir avantajımız var. Matematiksel olarak şampiyonuz diyebilmemiz için öncelikle Beşiktaş’ı yenmemiz şart. Futbolcularım çok sabırsız. Bir an önce şampiyon olmak ve koca bir sezon süren stresten uzaklaşmak istiyorlar. Onların duygularını çok iyi anlıyorum. Gerçekten gerilimi yüksek bir sezon yaşadık. Zor günlerimizde camia olarak kenetlendik. Hiçbir vakit umutsuzluğa kapılmadık ve koyduğumuz hedefe inandık. İniş-çıkışlar yaşadık ama bugün geldiğimiz nokta ortada. Yine sabırlı olmak zorundayız. Bu emeğin ve özverinin karşılığında Fenerbahçe camiasını şampiyonluk ile taçlandıracağız.”

Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçının sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olacağını belirten Ersun Yanal, derbiye ilişkin görüşlerini de şu sözlerle dile getirdi:

“Sadece Beşiktaş’a değil, tüm rakiplerimize saygı duyduk ve bu saygımızı gösterdik. Beşiktaş bu ülkenin en değerli takımlarından biri. Elbette sadece kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu maçtan galibiyetle ayrıldığımız takdirde tünelin ucundaki ışığı yakalamış olacağız. Yani son dört hafta öncesi şampiyonluğumuzu garanti edeceğiz. Bu nedenle Beşiktaş derbisini ben ve tüm futbolcularım çok önemsiyor. Kazandığımız takdirde 30. haftada şampiyonluğunu ilan eden ilk takım biz olacağız. Bu yüzden de rakiplerimizin durumundan çok bizim ne yapacağımız önemli. Kimseyi rencide etmedik, kimsenin de bizi rencide etmesine izin vermeyiz.”