-Ersun Yanal 3,5 yıllığına Eskişehirspor'da ESKİŞEHİR (A.A) - 25.12.2011 - Eskişehirspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yanal, Eskişehirspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 3,5 yıllık süreç içinde Eskişehirspor'u önemli noktalara taşımayı hedeflediklerini söyledi. Eskişehir'in üniversitesi ve şehirciliğiyle Anadolu'nun önemli bir kültür ve sanayi kenti olduğunu ifade eden Yanal, şöyle konuştu: ''Eskişehirspor'un geçmişteki başarıları herkesin hafızasında. Bu takım Türk futbolunda en iyi yerlere gelmeye çalışacak. Artık futbol, çok farklı bir noktaya geldi ve bundan 10 yıl önceki futbol oynanmıyor. Hep beraber sizlerin de katkılarıyla bu takımı olması gereken yere taşıyacağız. Üreten bir takım olacağız. Kentteki futbol altyapısını futbol sevgisiyle birleştireceğiz. Taraftarların da desteğiyle hep beraber Eskişehirspor takımını istediğimiz noktaya getireceğiz.'' Kulüp Başkanı Halil Ünal da Mersin İdmanyurdu maçının ardından Skibbe'nin görevi bıraktığını belirterek, şunları söyledi: ''Ersun Yanal duruşu ve kalitesi olan bir teknik direktör. Eskiden beri süregelen bir dostluğumuz var. Hem Süper Lig'de hem de uluslararası arenada başarı sağlamak için hocamız Ersun Yanal ile 3,5 yıllık bir sözleşmeyle imzaladık. Önümüzdeki yarım dönemden sonra uzun vadedeki 3 yılda Eskişehirspor'un Türk futbolunda birçok ilklere imza atacağına, iyi projeleri ortaya koyacağına inanıyoruz. Birlikte çalışacağız, birbirimize sahip çakıcağız. Yanal, takımımıza ve kentimize çok yakıştı. Hayırlı, uğurlu olsun.'' -''Alper Potuk için pazarlıklar devam ediyor'' Ünal, Alper Potuk'un transferiyle ilgili olarak da, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'dan teklif geldiğini söyledi. Şartlar uygun olduğu takdirde Alper Potuk'un da transfer olmak istediğini kaydeden Ünal, ''Kulübün menfaatlerini de göz önünde bulunduracağız. Bu anlamda pazarlıklarımız devam ediyor. En iyi parayı hangi takım verirse, Alper'i de mutlu edebileceğimiz bir noktada bu transferi gerçekleştirebiliriz, ancak şu an net bir şey yok'' diye konuştu.