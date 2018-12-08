T24 LogoT24 Logo
Spor

Ersun Yanal: "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır"

Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü ile görüştüklerini belirterek, "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır

08 Aralık 2018 21:59

Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü ile görüştüklerini belirterek, \"Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz\" dedi.
Aydın\'ın Kuşadası ilçesine bir eğitim konferansı için gelen Ersun Yanal, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Fenerbahçe ile ismi anılan Ersun Yanal, Sarı-lacivertli kulüple görüşme yaptıklarını belirterek, \"Evet, Fenerbahçe ile görüştüm. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ersun Yanal\'ın Fenerbahçe ile ilgili sözleri
- Detaylar

Taylan YILDIRIM, Mücahit BEKTAŞ / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TeknikErsun Yanal Fenerbahçe KulübüFenerbahçeHerkesinAydın KuşadasıErsun YanalErsun Yanal SarılacivertliSözGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Ersun Yanal FenerbahçeDetaylar Taylan YILDIRIM Mücahit BEKTAŞKUŞADASI Aydın DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24