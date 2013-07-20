'Ersun Hoca'yla birlikte limitleri zorluyoruz"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Cristian Baroni, güzel bir başlangıç yaptıklarını, daha sıkı çalışarak başarıya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Hedefin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu da vurgulayan Baroni, Gruplara kalmak için de bütün mücadelemizi sahada gösterip, bu hedefimizi başaracağız' diye konuştu.



D Smart ekranlarındaki Fenerbahçe-Boluspor maçının ardından Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Uğur Demirkırdı'nın sorularını yanıtlayan Baroni, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sezona iyi bir başlangıç yapmak, bir galibiyetle başlamak her zaman iyidir. Bunun mutluluğunu tabii ki yaşıyoruz. Geliştirmemiz gereken, daha iyi yapmamız gereken bir çok şey var. Bunları da iyileştireceğiz. Ancak sezona galibiyetle başlamak bizim için çok güzel oldu."



Hedeflerine, yeni transferlerle birlikte ulaşacaklarını vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Hepimiz, yeni gelen arkadaşlarımızı çok iyi bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Onların burada kendilerini iyi hissetmeleri için çalışıyoruz. Hepimizin yeni sezonda kendimizi daha iyileştirmemiz gerekiyor. Hep birlikte Fenerbahçe için mücadele ediyoruz. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.



Takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal'la ilgili bir soru üzerine de Cristian Baroni, "Bir karşılaştırma yapmayı asla sevmem. Herkesin, her hocanın kendine özgü stili vardır. Bir önceki dönemi geride bıraktık, yeni bir dönemdeyiz. Yeni dönemde de Ersun Hoca'yla birlikte limitlerimizin en üst seviyesini zorlamaya çalışıyoruz. Yapabileceklerimizi en üst seviyede yapmaya çalışıyoruz. Bunları da zamanla sahada daha iyi bir şekilde göstereceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.



Salzburg eşleşmesiyle ilgili de Baroni, "Rakibimiz kolay bir rakip değil. Kolay bir rakip olmayacağını da zaten biliyorduk. Zorlu bir rakibe karşı, zor bir maç olacak. Ancak hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Gruplara kalmak için de bütün mücadelemizi sahada gösterip, bu hedefimizi başaracağız" değerlendirmesini yaptı.