Ersöz'ün kullandığı kimliğin sahibi fuhuş suçlusu çıktı

Ergenekon kapsamında yakalanan firari Tuğgeneral Levent Ersöz'ün kimliğini kullandığı Mehmet Orhan Gülcü, fuhuş suçundan hakim karşısına çıkmış.



Ergenekon soruşturması kapsamında aranan ve bugün sabah saatlerinde Ankara'da yakalan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün Türkiye'ye giriş yaptığında Mehmet Orhan Gülcü isimli Burdur nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın kimliğini kullandığı öğrenildi.



Burdur Merkeze kayıtlı nüfusa göre Mehmet Orhan Gülcü isimli vatandaşın daha önce çeşitli nedenlerle hakim karşısına çıktığı belirlendi.



Gülcü'nün Burdur Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2007 ve 2008 tarihlerinde "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek" suçlarından yargılandığı ortaya çıktı.Gülcü'nün en son 14 Kasım 2008 tarihinde bu kimlikle hakim karşısına çıktığı görülüyor.



Yaklaşık 1.5 yıl süren davada Gülcü beraat etti. Davalarda Ana Lapahci, Lali Lazaşhvıli, Nana Londaridze, Tsıtsıno Tsetskhladze gibi yabancı uyrukla kişilerinde yer aldığı görülmektedir.



Kimlik sahibi ifade veriyor



Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan emekli tuğgeneral Levent Ersöz’ün kullandığı açıklanan kimliğin sahibi Mehmet Orhan Gülcü, Burdur Emniyet Müdürlüğünün çağrısı üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade vermeye başladı.

Zonguldak Limanı’ndan iki hafta önce Türkiye’ye kaçak giriş yaptığı belirlenerek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün takibi sonucu Balgat Yüzüncü Yıl Hastanesinde gözaltına alınan emekli tuğgeneral Levent Ersöz’ün kullandığı sahte kimliğin Mehmet Orhan Gülcü’ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından, kimliğin gerçek sahibi Gülcü, Burdur Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. Burdur’da yaşayan SSK emeklisi Gülcü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade vermeye başladı.

