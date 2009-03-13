Ersöz'ü sevk eden doktorlara soruşturma

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ü, GATA'ya sevk eden hekimlerin "usule aykırı" olarak sevk işlemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiğini, bu hekimler hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.



Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yürüttüğü 3 soruşturmayı tamamladığı bildirildi.



Açıklamada, Teftiş Kurulunun, "Ambulansta 6 Saat" ve "Genel Komutanın Emirlerini Yerine Getirdi" başlıklı haberlerde yer alan iddialar üzerine Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde soruşturma başlattığı anımsatıldı.



Soruşturmanın tamamlandığı ifade edilen açıklamada, "Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bazı hekimlerin, tutuklu hasta Levent Ersöz'ü usule aykırı olarak GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne sevk ettikleri belirlenerek haklarında yasal işlem tesis edilmiştir" denildi.



Lütfi Kırdar’daki olay



Teftiş Kurulu, İstanbul Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekiminin, hematoloji uzmanını darp ettiği iddiaları üzerine başlattığı soruşturma sonunda da her iki hekimi kusurlu buldu. Hekimler hakkında yasal işlem tesis edildiği belirtilen kararda, başhekimin görevinden alınarak görev yerinin değiştirilmesine karar verildiği, hematoloji uzmanının emekli olması nedeniyle hakkında idari öneri getirilemediği kaydedildi.



"Şişli Etfal'de Tuhaf Bir Dayak" ve "Doktora Hastanede Dayak" başlıklı haberler üzerine Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatılan idari soruşturma sonunda ise darp eden veya azmettiren herhangi bir personel veya vatandaş tespit edilemediği bildirildi.

