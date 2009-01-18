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'Ersöz'e Silopi'deki kayıpları da sorun'

Silopi Savcılığı, Ergenekon savcılarından, İstanbul'da tutulan Ersöz'e, Silopi'deki faili meçhullerin de sorulmasını istedi.

18 Ocak 2009 02:00

Silopi Savcılığı, Ergenekon tutuklusu emekli Tuğgeneral Levent Ersöz için İstanbul’a yazı yazarak ‘Ona bölgemizdeki faili meçhulleri de sorun’ dedi.

Firari paşa Levent Ersöz’ün yakalanıp tutuklanması, Güneydoğu’daki faili meçhulleri de yeniden gündeme getirdi. Taraf gazetesinin haberine göre, 2000’li yıllarda Şırnak’ta alay komutanı olan Levent Ersöz için Silopi Savcılığı, Ergenekon savcılarına mektup yazarak kendisine bu dönemdeki kayıpların da sorulmasını istedi.

Levent Ersöz ile birlikte, 2001’de iki HADEP’liyi gözaltına alan ve onları sağ gören son kişi olduğu iddia edilen astsubay Selim Gül de gözaltına alınmıştı. Ersöz, İstanbul’a gönderilirken, Gül Ankara’da askerin elinde kaldı.

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