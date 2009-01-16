'Ersöz'e kayıplar da sorulsun'

Ergenekon operasyonları çerçevesinde aranırken Ankara’da yakalanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün Silopi’de görev yaptığı dönem mercek altında. Ersöz, Habur Sınır Kapısı ile ünlü bu ildeki kayıplardan da sorumlu tutuluyor.

DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıları bir dönem emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün de görev yaptığı Silopi’deki kimsesizler mezarlığını açmaya davet etti.

200’den fazla ceset var

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Demirtaş, “Bu mezarlık kazılırsa 200’den fazla kaçırılarak, infaz edilen kişilerin cesetleri bulunacaktır. Ben orada hukukçu olarak bir araştırmaya tanık olmuştum. Bir mezardan infaz edilen dört kişinin kemikleri çıkmıştı. Binlerce infaz yokmuş gibi, binlerce sivil katliamı yapılmamış gibi sadece Tuncay Güney üzerinden operasyonun yürütülmesine ihtiyaç yok” dedi.

Kayıplardan sorumlu tutuluyor

Ankara’da yakalanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, sekiz yıl önce çağrıldıkları Silopi Merkez İlçe Jandarma Karakolu’na gittikten sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan HADEP yöneticileri Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz’in kaybedilmesinden de sorumlu tutuluyor. Tanış ve Deniz kaybedildikleri sırada Levent Ersöz, Şırnak İl Jandarma Alay Komutanı’ydı.



İHAM mahkûm etti



İç hukukta sonuç alamayan Tanış ve Deniz’in aileleri, olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. Levent Ersöz, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne gönderdiği bir sayfalık mektupta, “Olayla bağlantım yok” dedi. Ancak AİHM, Türkiye’yi, yaşam hakkının ihlali ve adil yargılamaya destek vermemekten 172 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti.



Levent Ersöz’ün, Ergenekon operasyonu sırasında firar etmesi üzerine Tanış ailesi Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden başvurdu. Ancak savcılık, soruşturmaya izin vermezken “Kayıplar 81 ilde aranıyor” yanıtı verdi. Tanış ailesinin Ergenekon davasına müdahil olma talebi de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.







“Ersöz sürekli korundu”







Serdar Tanış’ın kardeşi avukat Sedat Tanış, kayıplardan birinci dereceden Levent Ersöz’ün sorumlu olduğunu ileri sürerek, “Kimse üzerine gitmeye cesaret edemedi. Levent Ersöz sürekli korundu. Bu olayın aydınlatılması için Zekeriya Öz gibi cesur savcılara ihtiyaç var” dedi. Tanış, Ersöz’ün yakalanmasının ardından hem Silopi Savcılığı’na başvurarak soruşturmanın açılmasını hem de ek iddianamenin açıklanmasından sonra Ergenekon mahkemesine başvurarak davaya müdahil olma taleplerini yineleyeceklerini söyledi.

Muvazzaf subay Silopi’den ortağı





Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’le birlikte yakalanan muvazzaf Astsubay Selim Gül, Ersöz’ün Şırnak Jandarma Komutanlığı döneminde Silopi’de kaybedilen HADEP’li Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz’i gözaltına alan istihbarat subayı olarak tanınıyor.





Ersöz, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı yaptığı sırada, Astsubay Selim Gül de Silopi’de istihbarat astsubayı olarak görev yapıyordu.



Tanış ve Deniz ailesi, Ersöz’ün yanı sıra Selim Gül, Taşkın Akgün, Süleyman Can ve Şemdinli çetesinde yargılanan PKK itirafçısı Veysel Ateş hakkında dava açılması için Savcılığa başvurdu ancak bir sonuç alınamadı. Tanış ve Deniz aileleri Ersöz ve Gül için yeniden yargı yoluna başvuracak. Astsubay Gül’ün Kırşehir Jandarma Komutanlığı’nda görevli olduğu belirlendi.