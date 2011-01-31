-ERSÖZ'E "UYKU APNESİ" TEŞHİSİ İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından emekli tuğgeneral Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar, uyku apnesi teşhisi konulan ve hayati tehlikesi bulunan müvekkilinin durumunu mahkemeye bildirdi. Dizdar, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçede, müvekkilinin artık hayati fonksiyonlarını bitirmek üzere olduğunu belirterek, bu duruma gelinmesinde mahkemenin de sorumlu olduğunu düşündüğünü ileri sürdü. Dilekçesinde, Adli Tıp Kurumunda muayene edilen müvekkiline ilişkin halen rapor verilmediğini belirten Dizdar, ''Hastane odasında aramalar, yoğun hastalıkları, Adli Tıp Kurumundan cevap yerine oyalamalar neticesinde ayaktaki mevcut kitle, prostat, kalpte stent, intihar riski derken şimdi de ciddi uyku apnesi. Ona rağmen savunma yazmaya çalışan bir adamın artık durumu tamamen bitti'' ifadelerine yer verdi. Rıza Dizdar, Ersöz'le ilgili olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezince düzenlenen raporu da mahkemeye sundu. Raporda, uyku apnesi bulunan Ersöz'ün hastalığının hayati tehlikesi nedeniyle ''n-CPAP'' aletini basınç altında sürekli kullanması gerektiği kaydediliyor. Dizdar, dilekçesini mahkemeye verdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, durumu ağırlaşan müvekkilinin tüpe bağlı yaşadığını, başında sürekli bir eleman bulunduğunu söyledi. Ersöz'ün hayati fonksiyonlarının bittiğini ifade eden Dizdar, müvekkilinin yaşadıklarını yazmaya başladığını kaydetti.