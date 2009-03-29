Ersöz'den sabıkalı hırsıza yüzbaşı kimliği

Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesinde, sanıklardan emekli Tuğgeneral Ersöz’ün hırsızlıktan sabıkalı Yüksel Dilsiz’e sahte yüzbaşı kimliği ile kredi kartı verip haber elemanı olarak kullandığı belirtiliyor



Milliyet'in haberine göre ikinci Ergenekon davasının sanıklarından Yüksel Dilsiz’in, davanın diğer sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün Jandarma İstihbarat Başkanı olduğu dönemde jandarma için haber elemanlığı yaptığı, Ersöz’ün hırsızlıktan sabıkalı Dilsiz’i çevresine “istihbarat yüzbaşı” olarak tanıtarak kullandığı ortaya çıktı.



Ersöz’ün Dilsiz’e, Mustafa Kılıç adına düzenlenen fotoğraflı sahte bir kimlik belgesi ile 750 TL limitli kredi kartı verdiği anlaşıldı. Bu kartla yaptığı harcamalar jandarma istihbarat tarafından karşılanan Dilsiz’in evinden, Başbakan Erdoğan’a hitaben yazılmış, darbe planlarının anlatıldığı ihbar mektubu çıktı.



İkinci iddianamede, Dilsiz’in evinden çıkan “Darbe planları” başlıklı dokümanı, Ersöz’ün talimatıyla yaptığı işlerden pişmanlık duyması nedeniyle, Başbakan’ı bilgilendirmek için yazdığını anlattığı vurgulandı.



Nur cemaati dosyası



İddianamede, söz konusu dokümanda, şu bilgilerin yer aldığı belirtildi:

- 11 yaşında Nur cemaatine girerek çeşitli kademelerinde bulunduğu, 2000 yılında askere gittiği, burada istihbarat biriminde çalıştığı.

- 2002’de Bursa’da jandarma haber elemanı olarak çalıştığı.

- Ersöz’ün 2002’de “Cemaat seni çok yıpratmış, bunun öcünü alacağız” diyerek, Dilsiz’i cemaati araştırmakla görevlendirdiği.

- Rüzgâr001 adlı bir dosya hazırlandığı, dosyada cemaatin Bursa, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Yalova, Balıkesir’deki siyasi, askeri bağlantıları, öğrenci evlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, dosyayı almak için Eruygur’un bizzat Bursa’ya gelerek Dilsiz’i tebrik ettiği, Ersöz’ün de çalışmalarından dolayı İstihbarat Daire Başkanı olduğu.



Perinçek de istedi iddiası



- Perinçek’in de aynı konuda kendisinden çalışma istediği, “Jandarmanın yapamayacağını biz yaparız, bize güven, bizimle beraber çalış, sırtın yere gelmez, Allah’ın bir kulu da sana dokunamaz” dediği, yanında Süleyman Demirel’i arayarak “Demirel bile arkamızda” diye konuştuğu, Perinçek’in kendisini birkaç kez çağırdığı ama gitmediği.

- Ersöz’ün çağrısı üzerine Ankara Güvercinlik’teki İstihbarat Grup Komutanlığı’nda kendisine oda tahsis edildiği.

- Yapılan çalışmalardan sonra artık darbe yapmaya mani kalmadığını buradaki görevlilerden duyduğu.

- Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu süreçte yaptığı tüm çalışmaları bildiği, elindeki belge ve bilgilerin başkasının eline geçmesi ya da bunları bir başkasının öğrenmesi halinde hayatının tehlikeye gireceği, jandarmadaki görevliler tarafından öldürüleceği.

- Hizbullah ve birçok örgütü deşifre edebilecek bilgilere sahip olduğu, Müslüm Gündüz’ün sağ kolu konumuna kadar geldiği, 2 yıllık tüm konuşmalarının hard diskinin kendisinde bulunduğu, bakan ve milletvekillerinin kapısında nasıl çekim yaptıkları, fişlenen kişilerin bilgilerini elinde bulundurduğu.

