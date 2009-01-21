Ersöz ve Tolon'a ret

Ergenekon Davası'na aynı heyetle devam

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un tahliye talebini de reddetti.Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi.“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün avukatı, tutuklama kararına itiraz etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti.Bu arada Kurmay Albay Cengiz Köylü, Kurmay Albay Mustafa Koç, Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı, Üsteğmen Muhammet Sarıkaya'nın tutukluluğuna itiraz dilekçesi de avukatları tarafından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine verildi.Heyet, dilekçeleri inceledikten sonra tahliye taleplerini kabul etmeyerek itirazı reddetti.Bu mahkeme ayrıca, aynı soruşturma kapsamında daha önceden tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un avukatınca müvekkilinin serbest bırakılmasına ilişkin talebinin mahkemece reddedilmesine yaptığı itirazı da kabul etmedi.