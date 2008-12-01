T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ersöz ve Çömez’e yurtdışı arama yok

Emekli Tuğgeneral Ersöz ile eski milletvekili Çömez'in yurt dışında aranmaları için İnterpol'e başvuru yapılmadığı ortaya çıktı

01 Aralık 2008 02:00

Ergenekon davasında aranan emekli Tuğgeneral Ersöz ile eski AKP Milletvekili Çömez hakkında kırmızı bülten veya difüzyon için Türk İnterpol Dairesi’ne hiçbir başvuru yapılmadığı öğrenildi

Yurtdışında oldukları için Ergenekon soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınamayan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile eski AKP Milletvekili Turhan Çömez’le ilgili olarak herhangi bir uluslararası arama işleminin olmadığı anlaşıldı.


Yurtdışındalar

Ersöz ve Çömez için Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi’ne hiçbir talimat gelmediği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün idaresinde yürütülen Ergenekon soruşturmasıyla ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Hakkında gözaltına alma kararı bulunan Ersöz’ün ticari işleri nedeniyle Rusya’da bulunduğu bildirilmişti. Hakkında yine gözaltına alma kararı olan Çömez’in ise yabancı dil kursu nedeniyle İngiltere’de olduğu anlaşılmıştı.

Kırmızı bülten yok

Hükümete yakın yayın organlarında, “iki zanlının yakalanması için İnterpol’ün devreye girdiği ve kırmızı bültenle arama başlatıldığı” bilgisi yer almıştı. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi’nin kayıtları, bu bilginin doğru olmadığını gösterdi.

Çömez ve Ersöz’le ilgili olarak Adalet Bakanlığı veya soruşturmayı yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kırmızı bülten veya difüzyon için Türk Interpol Dairesi’ne hiçbir başvuru yapılmadığı öğrenildi. 

Albay cinayeti Ergenekon’da

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24