Ersöz ve Çömez’e yurtdışı arama yok

Albay cinayeti Ergenekon’da

Yurtdışında oldukları için Ergenekon soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınamayan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile eski AKP Milletvekili Turhan Çömez’le ilgili olarak herhangi bir uluslararası arama işleminin olmadığı anlaşıldı.Ersöz ve Çömez için Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi’ne hiçbir talimat gelmediği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün idaresinde yürütülen Ergenekon soruşturmasıyla ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.Hakkında gözaltına alma kararı bulunan Ersöz’ün ticari işleri nedeniyle Rusya’da bulunduğu bildirilmişti. Hakkında yine gözaltına alma kararı olan Çömez’in ise yabancı dil kursu nedeniyle İngiltere’de olduğu anlaşılmıştı.Hükümete yakın yayın organlarında, “iki zanlının yakalanması için İnterpol’ün devreye girdiği ve kırmızı bültenle arama başlatıldığı” bilgisi yer almıştı. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi’nin kayıtları, bu bilginin doğru olmadığını gösterdi.Çömez ve Ersöz’le ilgili olarak Adalet Bakanlığı veya soruşturmayı yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kırmızı bülten veya difüzyon için Türk Interpol Dairesi’ne hiçbir başvuru yapılmadığı öğrenildi.