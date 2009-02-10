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Ersöz, hastane hastane dolaştırıldı

Ergenekon tutuklusu emekli tuğgeneral Ersöz, dün gece 3 hastane birden dolaştırıldı. Ersöz GATA Haydarpaşa'da tedavi altında

10 Şubat 2009 02:00

“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, dün gece hastane hastane dolaştırıldı.  

Ersöz, önce, ciddi sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bir ambulansla Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Yolda tansiyonu yükselen ve kanaması başlayan Ersöz, cezaevinden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu ciddi bulunan Ersöz, buradan da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ersöz'ün buradaki tedavisi ambulansta doktorlar tarafından yapıldı. Ersöz Haseki'den de GATA Haydarpaşa Hastanesi'ne sevk edildi.

Emekli tuğgeneral Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar, “Cezaevi revirinin şartları, Levent Ersöz'ün bakımı için yeterli olamazdı. Müvekkilimin tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi gerekiyor” dedi.
Hiper tansiyon, koroner arter (kalp rahatsızlığı) ve prostat kanseri hastalıkları bulunan müvekkilinin ''tedavisinin kesilerek'' hastaneden çıkarıldığını ve ambulansla cezaevine gönderildiğini söyleyen Dizdar, ''Müvekkilimin hayatı tehlikeye atıldı. Böbrekleri kanar bir vaziyette, elinde böbreklerine bağlı poşetle, hastaneden çıkarıldı. Bu halde sevk edilirken yolda ölebilirdi'' diye konuştu.

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