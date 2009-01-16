Ersöz, Hasip Kaplan’ın ailesini tehdit etmiş

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ergenekon soruşturması kapsamında aranırken, Ankara’da yakalanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün, Şırnak Jandarma Alay Komutanlığı döneminde ailesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün 2001 yılında Şırnak’ta görev yaptığı sırada yeğeni Faik Kaplan’ı çağırarak ölümle tehdit ettiğini ve kalabalık bir şekilde cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak bir faili meçhul cinayeti önlediklerini ileri süren Hasip Kaplan, “İdil’de başarılı olamayınca, planlarını Silopi’de uygulamaya koydu” dedi. Kaplan’ın yeğeni Faik Kaplan ise, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 2001 yılında 2 kişinin dükkanına gelerek Levent Ersöz’ün çağırdığını, gelmemesi halinde zor kullanacaklarını söylediklerini belirterek yaşadığını iddia ettiği olayı şöyle anlattı:

"Cesedini kimse bulamaz"

“Bu durumu ailem ve yakınlarımı arayarak haber verdim. Jandarmaya gittik, yakınlarım ise dışarıda bekledi. Levent Ersöz, bana ‘HADEP’i kurmaya çalışıyorsun. İdil’de seni ve Resul Sadak’ı, Silopi’de Serdar Danış’ı öldüreceğim. Aklınızı başınıza toplayın. Devletinize sadık olun. Biz istediğimiz her şeyi yaparız, istediğimiz adamı istediğimiz yerden götürürüz. Kimse bizden hesap soramaz. Seni helikopterden baş aşağı atarım. Cesedini kimse bulamaz. Buraya gelmeden amcan Hasip Kaplan’a şikâyet etmişsin. Kime şikâyet edersen et, nereye gidersen git. Ya dediklerimi yaparsın ya da bir hafta içinde İdil’i terk edersin.”

"İdil'i terk etmesem beni de öldürürlerdi"

Kaplan, bu tehdidin ardından tanımadığı insanların evinin etrafında dolaşması nedeniyle Mersin’e kaçtığını belirterek, “Serdar Danış’ı arayarak dikkat etmeleri için uyarıda bulundum. Onlar ise ‘Bizi her gün tehdit ediyorlar. Biz alışmışız bu tehditlere’ diyerek fazla ciddiye almadı. Beni tehdit ettikten bir hafta sonra Serdar Danış ve Ebubekir Deniz ortadan kayboldu. Ben de kimseye haber vermeseydim ve İdil’i terk etmeseydim beni de öldürürlerdi” dedi.