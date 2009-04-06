Ersöz: GATA’dan artık benim ölüm çıkar

GATA Haydarpaşa Hastanesi’ne tedavi gören Levent Ersöz’ün kızı, son görüşmeyi anlattı: Ayrılırken, ’Kızım, ben bunları hak edecek insan değilim. Artık dayanacak gücüm kalmadı, artık benim buradan ölüm çıkar’ dedi.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Hastanesi’ne kaldırılan eski Jandarma İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün prostat ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyonun bütün vücudunu sardığı belirtiliyor. Vücudunun bağışıklık sistemi iflas noktasına gelen Ersöz, yoğun bakımda uyutulurken, kızı Fulya Ersöz babasıyla hastanede 10 gün önce görüştüğünü söyledi. Fulya Ersöz, bu son buluşmayı Hürriyet’e şöyle anlattı:



Psikolojisi çok kötü



"İyi görünmeye çalışsa da son derece bitkindi. Yanından ayrılırken, ’Kızım, ben bunları hak edecek insan değilim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Anlaşılıyor ki artık benim buradan ölüm çıkar. Yapılanlar çok ama çok ağrıma gidiyor. O yüzden bensiz yaşamaya alışın’ dedi. Bu sözler üzerine birbirimize sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladık. Yine de kendisini toparlayıp savunmasını hazırlamasını istedim. Biraz sakinleşir gibiydi. Ama ateşi vardı. Enfeksiyonu artınca yoğun bakıma aldılar. Sürekli uyutuluyor, yanına girmemize de artık izin verilmiyor. Doktorlarımız, babamı iyileştirmek için her şeyi yapıyorlar. Vücut direnci iflas etmiş. Zaten çok zayıflamıştı. Psikolojik anlamda da çok kötü durumda."



İftiralar yetti



Levent Ersöz’ün hastaneye kaldırıldığı günden bu yana İstanbul’da bir misafirhanede kalan eşi Muzaffer Ersöz ise şunları söyledi:



"Bir hafta önce ateşi 40 dereceye kadar yükseldi, tansiyonu 3’e kadar düştü. Sağlık durumu konusunda doktorlarımızın yoğun çabasını biliyoruz. Bize her şeye hazır olmamız da söylendi. Eşime, akla gelmeyecek iftiralar attılar, atmaya devam ediyorlar. Daha önce bunları hazmedemediğini belirtip eşimin ağladığına tanık oldum. İftiralar canımıza yetti."

