Ersöz: Emrettiler ses kaydı yaptım

Emekli Tuğgeneral Ersöz, Bedrettin Dalan, Cem Uzan ve Emin Şirin’le makamında yaptığı görüşmeleri kaydettiğini söyledi.



NTV’nin haberine göre; Ergenekon operasyonunun 6. dalgasından bir gün önce Rusya’ya gittiği için 6 ay süreyle aranan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, ameliyat olmak için sahte kimlikle Ankara’da bir hastaneye yatarken yakalanmıştı. Savcılık ifadesi tamamlanmadan gözaltı süresi dolduğu için mahkemeye sevk edilen Tuğgeneral Ersöz, burada 5 sayfa ifade vermişti. Her türlü terör örgütünün ölüm listesine girdiğini belirten Ersöz, ifadesinde “Hakkımdaki koruma kararı emekli olduktan sonra da devam etti. Diyarbakır’da Jandarma Bölge Komutanı olduğum sırada bana gelen bir istihbari bilgiye göre ABD’nin istihbarat örgütünün beni ölümle tehdit ettiğini öğrendim” dedi.



Kızının Eruygur’a çektiği mesajlar



Kızı Fulya’nın, eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’a babasını aramaması yolunda mesajlar çekmesi ve telefon etmesi sorulduğunda Levent Ersöz, bunu kızının psikolojik durumun bozuk olmasına bağladı. Kızı Fulya’nın kendisinin emekli olmasını hazmedemediğini, üç kez intihara teşebbüs ettiğini belirten Ersöz, “Ben Şener Eruygur’la eski komutanım olması nedeniyle bayramlarda görüşüyordum. Bu nedenle bana zarar gelmesinden korkmuş olabilir ve o mesajları çekmiş olabilir” diye konuştu.



Dalan, Uzan ve Şirin ziyarete geldi



İstihbarat Daire Başkanlığı döneminde kendisini ziyarete gelen kişilerin bazılarının ses ve görüntülerini üstlerinin emriyle çektirdiğini öne süren Levent Ersöz, şunları söyledi:

“Beni ziyaret eden Bedrettin Dalan, Cem Uzan, Kıvanç Değirmenci ve Turgut Altınok ile görüşmemde ses kaydı yaptım. Bu kişilerden bazılarının bize iletmek istedikleri şeyler oluyordu, biz de bu maksatla dinliyorduk. Emin Şirin isimli kişi de benden önce İstihbarat Daire Başkanlığı’na gelip gidermiş, görevli olduğum dönemde de bir kaç kez bana geldi. Aramızda ülkenin içinde bulunduğu durum ile ilgili görüşmeler geçmiştir.”



Mustafa Balbay’la görüştüm



Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’ı gazeteci olarak tanıdığını ve bir iki kez ziyaretine geldiğini anlatan Levent Ersöz, “Genç Subaylar Rahatsız’ diye bir haber çıkmıştı. Genel Komutan’ın takdirleri üzerine kendisini çağırdım, haber ile ilgili görüştük” dedi.



Darbe sunumunu Eruygur’a verdim



Gazeteci Nuray Başaran’ın tanıştırdığı Faruk Demir isimli kişinin kendisine 4 sayfalık bir darbe sunumu getirdiğini belirten Ersöz, bu sunumda kutucuklar içine yazılmış bazı kod isimlerin bulunduğunu belirttiği belgeyi komutanı Şener Eruygur’a götürdüğünü, onun da “Gereğini yaparım” diye teslim aldığını söyledi. Ersöz, darbe planının Ayışığı, Sarıkız, Yakamoz ve Eldiven olup olmadığını bilmediğini belirtti.



Cumhuriyet Çalışma Grubu’ndan haberim yok



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in günlüklerinden ve bunların içeriğinden haberdar olmadığını öne süren Ersöz, Cumhuriyet Çalışma Grubu içinde oldukları iddiasıyla tutuklanan muvazzaf askerler Mustafa K. ve Enver Ö’yü emrindeki subaylar olarak tanıdığını, Cumhuriyet Çalışma Grubu’ndan ise haberdar olmadığını savundu.



YARSAV Başkanı ile yemek yedik



Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ve Ankara’da Liman Lokantası’nda bir kez yemek yediklerini, yemeğin tamamıyle nezaket amacıyla düzenlendiğini ifade eti. Bu yemeğe iddia edilenin aksine Ergün Poyraz’ın katılmadığını, bir Yargıtay Savcısı ve emekli bir binbaşının yemekte olduğunu belirten Ersöz, yemekte AKP’nin kapatılmasıyla ilgili hiçbir şey konuşulmadığını da iddia etti.



Kendisinin herhangi bir suç işlemediğini belirten Levent Ersöz, Ergenekon diye bir örgütü hiç duymadığını iddia etti.

