Ersöz: AKP'den bana teklif geldi, kabul etseydim bugün burada olmazdım!

T24 - İkinci Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan eski Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanı emekli Tuğgeneral Levet Ersöz, hastane odasından video konferans yöntemi ile verdiği ifadede önemli açıklamalar yaptı. Ersöz, 'AKP'nin develetin en üst makamlarında kendisine görev teklif ettiğini' öne sürdü ve 'Kabul etseydim burada olmazdım. O partiden şu anda genel başkan yardımcısı görevinde bulunan bir kişi tarafından bu teklif yapıldı' dedi.





Emekli Orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un sanıkları arasında yer aldığı ikinci Ergenekon Davası’nın 72. duruşması sona erdi. Duruşmada, emekli Tuğgeneral Jandarma İstihbarat Dairesi eski Başkanı Levent Ersöz’ün, tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirurji servisindeki odasından Silivri’de bulunan duruşma salonuna videokonferans yöntemiyle çapraz sorgusu yapıldı.





'BUNLAR BENİMLE MEZARA GİDECEK'



Ersöz, savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın’ın sorularını yanıtladı. Savcı Taşkın’ın, "İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden önce istihbarat dalında çalıştınız mı. Bu göre nasıl getirildiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Ersöz, "Böyle bir soruyu kendime hakaret sayarım. Ben bir generalim. Bir general her görevde çalışır. Keşke bu görevi yapmamışım demeyeceğim, iyi ki bir yıl boyunca bu görevi yapmışım. Ülkemin gerçeklerini gördüm. Neler döndüğünü gördüm. Ama bunlar benimle mezara gidecek. Bunları hiç kimseyle paylaşmadım, paylaşmam. Bana işkence yapmayın" karşılığını verdi.





HİLMİ ÖZKÖK’DEN 'ADAMLARINA HAKİM OL' UYARISI



Savcı Taşkın’ın "Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, sizi ve Hasan Atilla Uğur çağırdığını söylediniz. Bu görüşmede Balbay ile yaptığınız görüşme gündeme geldi mi?" sorusuna, "Hilmi Özkök bana ‘Astlarına hakim değilsin’ dedi. Bende ‘Hayır astlarıma hakimim’ diyerek teşkilat şemamı anlattım. O da ‘Adamların gazetecilerle görüşüyor. Adamlarına hakim ol’ dedi. Görüşmeyi daha sonra harfiyen yazdım. Hasan Atilla Uğur’dan da aynısını yapmasını istedim. Bu yazdıklarımızı Kurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanına verdim. Bundaki amacım TSK’nın başkumandanıyla görüşmüşüm. Üstlerim arasında bu konu hakkında görüşme olduğu takdirde bu belgenin gösterilmesiydi. Komutanlarıma verdiğim bu belgeden bir surette bende vardı. Görevimden ayrılırken onu imha ettim. Ben amirlerime hiçbir zaman yalan söylemedim. Görüşmede Balbay’ın ismi kesinlikle geçmemiştir" diye yanıt verdi.





AKP’DEN MAKAM TEKLİFİ İDDİASI



Savcıların sorularını yanıtlayan Ersöz, ardından sanık ve avukatlarının sorularını yanıtladı. Ersöz’ün avukatı Ali Rıza Dizdar’ın "Göreviniz gereği meclisten ve AKP içinden kullandığınız insanlar var mıydı?" sorusuna Ersöz, "Evet görüştüğümüz kişiler vardı. AKP içinden de vardı" diye yanıt verdi. Avukat Dizdar’ın "Size emekli olduktan sonra AKP içinden bir makam teklif edildi mi?" şeklindeki soruya ise Ersöz, "Evet. Devletin en üst makamlarından birinde bir görev teklifi edildi. Kabul etseydim burada olmazdım. O partiden şu anda genel başkan yardımcısı görevinde bulunan bir kişi tarafından bu teklif yapıldı" yanıtını verdi.

Ersöz’ün çapraz sorgusuna ara veren Mahkeme Başkanı Köksal Şengün duruşmayı yarın saat 09.00’a erteledi.





'YARIN ÖLÜRSE ŞAŞMAM'



Öte yandan avukat Ali Rıza Dizdar, gazetecilere videokoferans yönteminin günlük masrafının kendilerinden alındığını söyleyerek, şunları ifade etti: "Bizi video konferans yapmaya mecbur kıldılar. Biz naip hakim tarafından ifadesinin alınmasını istedik. Doktorları ayakta durmasının mümkün olmadığını, hatta hastanede de ifadesinin alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Mahkeme, video konferans yöntemiyle ifadenin alınmasını istedi. Bizi mecbur kıldılar. Bizde bir an evvel savunmasının yapılmasını istedik. Çünkü Ersöz, yarın ölürse şaşmam. Şu ana kadar 4 oturumda yaklaşık 15 bin TL’ye yakın para ödedik. Bu paraları da emekli arkadaşları, avukatlar ve ailesi ara toplayarak karşıladık."









