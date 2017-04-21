Ersoy Dede'den Karar yazarlarına: Akademik cahiller, size kalsa yemiştiniz koca partiyi!

Star yazarı Ersoy Dede, Karar yazarları Etyen Mahçupyan ve Hakan Albayrak'a tepki gösterdi. Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini yürüten Mahçupyan için "Akademik cahil" benzetmesi yapan Dede, "Erdoğan'ın 2019'da cumhurbaşkanı seçilmesi çantada keklik değil. Ya AK Parti içinden yeni bir parti çıkarsa?" diyen Albayrak'a yönelik olarak da "Delikanlı gibi o ismi de açıklasanıza. Her tarafınız tedbir takiyye. Kimden öğreniyorsunuz bu taktikleri anlamıyorum ki" ifadesini kullandı. Dede, "Size kalsa yemiştiniz koskoca partiyi. Bırak bu işleri. Meydan er meydanı. 16 Nisan da geçti. Herkes çıksın ortaya döksün eteğindeki taşları artık" diye yazdı.

Albayrak, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiğini hatırlatarak "2019 seçimlerine giden yolda da bir hal ve tavır değişikliğine tevessül edilmezse kayıp büyüyebilir. Erdoğan’ın 2019’da cumhurbaşkanı seçilmesi ‘çantada keklik’ değil yani" demişti. "CHP merkezli hiçbir alternatif, istediği kadar makul görünsün, AK Parti / Erdoğan seçmenlerine hitap etmeyecektir" diyen Albayrak "Fakat ya AK Parti içinden bir alternatif çıkarsa?" ifadesini kullanmıştı.

Mahçupyan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar’ı geçti, haberiniz yok" ifadesini eleştirmiş; "Pirus da bildiğimiz gibi uygun konjonktürü yakalayıp atını alarak Roma’ya geçmişti ama Roma’yı yönetemedikten sonra Roma’ya girmişsiniz ne yazar" diye yazmıştı.

Ersoy Dede'nin "Alır arabadan soğanı!" başlığıyla yayımlanan (21 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Bazı kaybetmiş tipler var ortalarda dolanan.. Bunlar kendi kayıplarını, bir takım siyasal çözümlemelerle havalı hale getirmeye çabalıyorlar.. Dün Erdoğan için; “Nasıl bir adam ki bu, daha biz hayal ederken o hayata geçirmiş oluyor” diyenler bugün, kaybettikleri bu atmosferde; “2019 seçimlerini çantada keklik zannetme” diyerek parmak sallıyorlar.. Uzun ve sıkıcı siyasal, sosyolojik bir takım ağır ağdalı lafların arasında da ağızlarındaki baklayı döküveriyorlar; “Ya AK Parti içinden yeni bir parti doğarsa”… Ben lafı uzatmadan vereyim cevabını; “..Alır arabadan soğanı..” Bakın bu kadar net.. Adam ne yazmış; “..AK Parti seçmeninin hatırı sayılır bir kısmı yeni kurulacak partinin göstereceği adaya kayar.. MHP, CHP ve HDP seçmeninin de bir kısmı kendi adaylarının şansı olmadığını düşünerek bu isme oy verir.. Erdoğan da sandığa gömülür..” Delikanlı gibi o ismi de açıklasanıza… Her tarafınız tedbir takiyye.. Kimden öğreniyorsunuz bu taktikleri anlamıyorum ki.. Söyle kardeşim.. Bu AK Parti seçmeninin de diğer partilerin seçmenlerinin de gönlünü kazanacak olan adam kimmiş?.. Kime veriyorsunuz bu gazı?.. Kimi yakacaksınız?.. Adam gibi söyleyin ya hu…

Bir tanesi var.. Tam komedi.. Eski danışman.. Mahçupyan.. Oturmuş parmak hesabı yapmış..

“…16 Nisan’da, yüzde bilmem kaç şunlar verdiyse, yüzde bilmem kaç da bunlardan geldiyse AK Parti’nin oyu bilmem nereye düşmüştür..” diyor..Bunlarda utanma arlanma da kalmadığı için ne söylesen kâr etmiyor.. Arkadaş, senin Başbakan Başdanışmanlığı yaptığın ve kimseye nefes aldırmadığın dönemde AK Parti’nin oyu yüzde 40’a düştü.. Sen ve senin gibi akademik cahiller kenara çekildi de 1 Kasım Zaferi öyle geldi.. Hâlâ konuşmaya devam ediyorsunuz.. Uçurumun kıyısından döndü parti.. Köşende CHP güzellemeleri yapıyordun 7 Haziran sürecinde.. Sistemi ancak bir CHP koalisyonunun rahatlatacağını söylüyordun.. Şimdi bugünün analizini yaparken 1 Kasım’dan başlıyorsun saymaya.. Saysana 7 Haziran’dan.. Bu davanın gerçek sahipleri çıktılar ve “CHP ile koalisyon asla” dediler.. Size kalsa yemiştiniz koskoca partiyi.. Bırak bu işleri.. Meydan er meydanı.. 16 Nisan da geçti.. Herkes çıksın ortaya döksün eteğindeki taşları artık..