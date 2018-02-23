Ersoy Dede'den 'internet yayınlarına RTÜK denetimi' tepkisi: Doğum günü videolarını bile atamaz hâle geliriz!

Star yazarı Ersoy Dede, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) internet üzerindeki yayınlarda denetim hakkına sahip olmasını sağlayan düzenlemenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine ilişkin olarak "Eğer bu haliyle internet yayın lisansı ve içerik denetimi RTÜK’e geçerse, yakında, cepten cebe arkadaşlarımızla katıldığımız doğum günü videolarını bile atamaz hale geliriz.." dedi.

Dede'nin "Volkan Konak provokasyonu" başlığıyla yayımlanan (23 şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) internet üzerindeki yayınlarda denetim hakkına sahip olmasını sağlayan düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yasa, genel kurul aşamasında bu haliye kabul edilirse, bundan sonra internette düzenli olarak yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek.. Ayrıca yayınlar da RTÜK’ün denetimine girecek.. Değerli dostlar, interneti telif hakları bakımından ilgili meslek birlikleri denetliyor, suç içeriği bakımından da her türlü hukuki denetim zaten yapılıyor. Bir de RTÜK denetimi yersiz ve amaca hizmetten uzak bir kanal olacaktır. Kıstas, kriter, ölçü ne olacak, hakem kim? Bütün bunlar daha kamuya açık televizyon kanalları için bile tartışmalı halde.

Şimdi bir de internet yayınları çıkacak başımıza.. Böyle bir düzenlemenin yol açacağı ileriye dönük arızaları arz edeyim. Eğer bu haliyle internet yayın lisansı ve içerik denetimi RTÜK’e geçerse, yakında, cepten cebe arkadaşlarımızla katıldığımız doğum günü videolarını bile atamaz hale geliriz.. Bir kez daha bu meselenin tartışılması gerektiğini düşünüyorum..