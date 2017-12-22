Ersoy Dede: Tüm bu kumpas davaları kumpas da, 28 Şubat davası nasıl 'vesayetle mücadele davası' olabiliyor?

Star yazarı Ersoy Dede, "28 Şubat davasında savcı mütalaasını" değerlendirdi. Dede, "Kumpas davaları kumpas da, 28 Şubat davası nasıl oluyor da ‘vesayetle mücadele davası’ olabiliyor?" diye sordu.

"Şu anda FETÖ’den içerde olan savcının 2013’deki mütalaasıyla, bugün çıkan mütalaa metni arasında ne fark var" diyen Dede'nin "Bu davada bir sorun var!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

28 Şubat davasında savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de olduğu 60 sanık için, 'hükümeti yıkmaya yönelik darbeye teşebbüsten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.. Yılbaşından sonra yargılamalar başlayacak.. Fakat ortada ciddi bir problem olduğu anlaşılıyor.. Şimdi biz FETÖ terör örgütüyle, 15 Temmuz saldırısı ve işgal girişimi dışında bir de milli orduda dizayn hamlesiyle mücadele etmiyor muyduk?.. Balyoz, Ergenekon, Askeri casusluk gibi davaların yeniden görülmesinin asıl sebebi bu değil miydi?.. Yani bu alçak terör örgütü, yargıda, emniyette, MİT’te, orduda bir dizayn yapmış.. Yeri gelmiş YAŞ’ı kullanmış, yeri gelmiş mobbing yoluyla istifaya zorlamış insanları.. Diğerlerini de bir vesayet torbası açıp içine doldurmuş. “Biz darbecilerle mücadele ediyoruz..” palavrasıyla, bu memleketin insanlarını tasfiye etmiş.. Kimini intihara sürüklemiş, kimi bu adaletsiz yargılamalar sırasında kahrından ölmüş.. Kimi umudunu kaybedip başka yollar çizmiş kendine.. Peki tamam da tüm bu kumpas davaları kumpas da, 28 Şubat davası nasıl oluyor da ‘vesayetle mücadele davası’ olabiliyor?.. Sahiden bilmediğimden soruyorum. Şu anda FETÖ’den içerde olan savcının 2013’deki mütalaasıyla, (arada hayatını kaybedenler olduğu için sayı değişti) bugün çıkan mütalaa metni arasında ne fark var?.. Yine sadece BÇG, yine generaller, yine darbe girişimi.. Eğer bu dava apaçık orduda dizayn operasyonunun devamı değilse, ortada çok ciddi bir hata var demektir.. Biz 28 Şubat’ı yaşamış insanlar olarak bu davanın; sivil toplum, akademi, iş dünyası ve siyaset ayağını hâlâ neden göremiyoruz?.. Daha açık söylemek gerekirse, 28 Şubat dediğimiz hadise, yemeğin sadece servisiydi.. Oysa pişirildiği mutfağa inemezsek, bir anlamı olmayacak..