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Ersoy Dede: Kılıçdaroğlu, değil İnce'yi İstanbul için aday yapmayı, ona selam verenin de üzerini çizecek

"Ondan sonra artık Tatanka Severler Derneği'ne kurucu başkan olur"

12 Eylül 2018 13:09

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, " Değil Sayın İnce’yi aday yapmak, yolda yürürken İnce’ye yanlışlıkla selam vermiş bir belediye başkanı da varsa, onun da üstünü çizecek Kılıçdaroğlu, haberi olsun” dedi.

Ersoy’un bugün "Bu çabanın asıl nedeni nedir?” başlığıyla Star’da yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Muharrem İnce üstü kapalı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek de dün Radyo Viva’da, Özay Şendir’in programında, Gürsel Tekin’in adaylığının kesin olduğunu söyledi. Akif Hamzaçebi ise adaylığa hazırlığının genel başkanın bilgisi dahilinde olduğunu anlatmıştı bir kaç ay önce. Şimdiden 3 isim ciddi ciddi sahaya inmiş durumda yani. Anlaşılan kurultay üzerine esen gerilim yerini şimdi aday belirleme sürecine bırakmış gibi görünüyor. Bakalım orada ne tür kavgalar olacak. Fakat benim asıl merak ettiğim İnce’nin durumu. Şimdi eğer İstanbul Büyükşehir’e de aday yapmazlarsa hedefi nereye kadar geriletecek acaba? Ben söyleyeyim de kendisine sürpriz olmasın. Değil Sayın İnce’yi aday yapmak, yolda yürürken İnce’ye yanlışlıkla selam vermiş bir belediye başkanı da varsa, onun da üstünü çizecek Kılıçdaroğlu, haberi olsun. Ondan sonra artık Tatanka Severler Derneği’ne kurucu başkan olur."

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