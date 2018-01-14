Ersoy Dede: Her şeyi de Abdullah Gül'den beklememek lazım!..

Star yazarı Ersoy Dede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili olarak "Her şeyi de Gül’den beklememek lazım. Yakında Karar gazetesi başta olmak üzere Gül medyasında bu başlıkların altını dolduracak analizleri çokça okuyacağız" dedi.

Ersoy Dede'nin "Beştepe’yi yıkacakmış!" başlığıyla yayımlanan (14 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Trenden düşenlerin gündemi

Size bir liste vereceğim.. 2019’da Erdoğan’ın karşısına çıkarmayı planladıkları eski tren yolcularının programı.. Kim olacaksa artık o.. OHAL’in bir an evvel kaldırılması, tutuklu gazetecilerin ve de siyasetçilerin serbest bırakılması, FETÖ ile mücadele tonunun yumuşatılması, Kürt/Ermeni/Alevi açılımları gibi gibi.. Dış politikada ise en yakın hedef Astana’dan vazgeçilmesi, Türkiye’nin NATO’ya yaklaşması, ABD’nin Kuzey Suriye’deki ‘müttefikleri’yle komşuluk geliştirmesi.. Abdullah Gül, listemizdeki iki başlığın yanına, cuma namazı çıkışında ‘tik’ koydu.. Her şeyi de Gül’den beklememek lazım. Yakında Karar gazetesi başta olmak üzere Gül medyasında bu başlıkların altını dolduracak analizleri çokça okuyacağız.. Yalnız dikkatinizi çekerim bu saydığım meselelere bu perspektiften bakan başka isimler de var. Kafanız karışmasın..