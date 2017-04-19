Ersoy Dede: Erdoğan AKP'ye dönünce bir eline ipleri, diğerine satırı alacak; 'büyük temizlik' bekleniyor!

Star yazarı Ersoy Dede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, kurucusu olduğu AKP'ye dönmesinin önünde hiçbir engel kalmadığını hatırlatarak "Bundan sonraki süreç artık Erdoğan’ın tekrar partisine dönmesi ve ipleri eline almasıyla neticelenecek. Bir eline ipleri aldıktan sonra öyle anlaşılıyor ki diğer elinde de bir satır olacak. Zira, 10 milyon Ak Partilinin, 25 milyon seçmenin öncelikli beklentisi büyük temizlik" dedi.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi, yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Başbakan Binali Yıldırım, resmi sonuçların açıklanmasının ardından Erdoğan'a "partiye üyelik" teklifi yapacaklarını ifade etmişti.

Ersoy Dede'nin "Halk düşmanı Halk TV" başlığıyla yayımlanan (19 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye’nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yakasına parti rozeti takmasının önünde artık hukuki bir engel kalmadı.. Sanıyorum sadece teknik detaylarda problem çıkmasın diye YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesi bekleniyor.. Bundan sonraki süreç artık Erdoğan’ın tekrar partisine dönmesi ve ipleri eline almasıyla neticelenecek.. Bir eline ipleri aldıktan sonra öyle anlaşılıyor ki diğer elinde de bir satır olacak.. Zira, 10 milyon Ak Partilinin, 25 milyon seçmenin öncelikli beklentisi ‘büyük temizlik’.. Kan kustuğu halde kızılcık şerbeti içtiğini söyleyen milyonlarca Ak Partili’nin artık canına tak etti.. Erdoğan koltuğuna oturduktan sonra evvelâ bununla ilgilenmesi gerekiyor.. Yarı bilgi, yarı öngörü biraz da temenni.. Ak Parti’de bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak..