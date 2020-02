Ersin Pamuksüzer: 15 yıldır yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum

Aynur Tattersall /Londra,11 Mart (DHA) - Türkiye’nin en çok kazanan yöneticilerinden ve \'Ferrarisini satan bilge\' olarak tanınan Turkcell\'in kurucularından Ersin Pamuksüzer, keşfettiği mutlu ve sağlıklı yaşamın sırlarına dair ipuçları verdi.

\'\'15 yıldır yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum\'\' diyen ve başarının sadece iş ve para olmadığını fark ettikten sonra Turkcell\'deki tüm idari görevlerinden istifa ederek, zamanının büyük bir kısmını ruh ve beden detoksu için ayıran Pamuksüzer, daha iyi ve daha kaliteli bir yaşam için \'\'zehir yönetimi\'\' diye bir beceri kazanılması gerektiğini söyledi.

Tüm idari görevlerinden istifa ederek, zamanının büyük bir kısmını ruh ve beden detoksu için ayırmaya başladıktan sonra hayatının tamamen farklı bir yön aldığını belirten Pamuksüzer, keşfettiği mutlu ve sağlıklı yaşamın sırlarına dair ipuçlarını anlattı.

İş hayatındaki yoğun tempoya son verdikten sonra Tayland\'ın en büyük adası Puket\'e yerleşen Pamuksüzer, burada LifeCO adını verdiği toksinlerden arınma (detoks) merkezini kurdu. Tüm gününü Kate Moss ve Naomi Campbell gibi ünlülerin tercih ettiği bu merkezde Pamuksüzer DHA’nın sorularını yanıtladı.

“İyi ve kaliteli yaşayın”

İyi ve kaliteli yaşamanın hayatının en önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayan Pamuksüzer, “Her insanı sürükleyen bir şey vardır. Buna hırs diyebiliriz. Burada da hırsın dindiği bir platform vardır. Para yapma hırsı, yönetme hırsı, güç, beğenilme, takdir edilme... Herkes ya bir tane ya da birkaç tanesinin kombinasyonunun üstüne biner ve o şekilde yol alır. Buna alternatif ise (başka bir sürükleyen neden yoksa) bir çeşit ermişliktir. Bu noktada ise kendi kendine olduğu kadarını yaparsın. Olmadığı kadarını da yapamazsın. Sonuçta “yeteri kadar” felsefesi ortaya çıkıyor.

“Bir hedefin varsa onun stresini yaşarsın. Bir hırsın, bir hedefin peşinde koştuğun zaman onun ne kadar uzağına düşersen, o kadar bunalımını yaşarsın. Öbür taraftan da kendi kendine konulmuş, herhangi bir şekilde üstünde baskısı olmayan hayatın gerçekleştirilmesi olarak algılanarak yapılan işlerde o stresi yaşamazsın çünkü üzerine stres bindirdiğin zaman, o stresin genellikle başarıyı azalttığını görürüz\'\' dedi.

“Detox’a gittim hayatım değişti “

LifeCo’yu şans eseri kurduğunu belirten Pamuksüzer, hırs üstüne binmiş liderlik yapmaktan kendini emekli edince başka bir şey yapmak istediğini ve şans eseri bir detoks merkezine gittiğini ve bundan sonra hayatının değiştiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bildiğim her şeyin doğru olmadığını gördüm. İş hayatında her şeyi bilen iyi bir lider, iyi yönetici, iyi hedefçi biriyken; su içmeyi, yere eğilmeyi, tuvalete çıkmayı, nefes almayı kısaca hayatı yaşamayı bilmeyen bir adam olduğumu gördüm. İş hayatında her şeyin başarı elde etmek olmadığını anladıktan sonra iki yıl boyunca her ay 10 gün ‘Nsıl nefes alınır, nasıl yemek yenir; nasıl çiğnenir, nasıl yürünür, nasıl meditasyon yapılır ve nasıl düşünülür?’ gibi konular üzerinde yoğunlaştım\'\'

Daha sonra öğrendiklerini uygulayabileceği bir merkez kurmaya karar verdiğini ve dünya çapında ün yapan LifeCo’nun bu şekilde ortaya çıktığını söyleyen Pamuksüzer, iyi ve kaliteli yaşayabilmek için zehir yönetimi diye bir beceri kazanılmasının neden önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“İyi yaşayabilmek için zehirlenmemek bunun yerine İyi beslenmek vekronik stresten uzak durmak lazım. Stres yönetimini iyi yapacaksın ya da o ilişkiden uzak duracaksın. Ruh ve beden sağlığında en önemli şeyin vücuda az zehir girmesidir. Peki, zehir vücuda nasıl giriyor? Elbetteki havadan, yediğimiz gıdalardan, içtiğimiz içeceklerden; düşünceden ve karşı ilişkilerden...

Zehir yönetimi diye bir beceri kazanmanız lazım. Vücuda az zehirli yiyecekler girmesi lazım. İlişkilerin, soluduğumuz havanın, kullandığımız saç boyası makyaj malzemesinin az zehirli olması lazım. Yani sonunda bir tarafta zehir yönetimi var.\'\'

Öteki tarafta da sağlıklı bir vücudu yürütebilmek için doğru malzemeyle beslemek gerektiğini de vurgulayan Pamuksüzer, “Bu besin olur, düşünce, ilişki veya tecrübe olur ama bunların da doğru olması lazım. Kendi kendini besleme yalnız yeme içme değil zihinsel ve sağlıklı beslenme düşüncesel ve ilişkilerdeki pozitiflik vs bunlar da olmalı.\'\'

Kendi hayatında sonradan yüzleştiği eksikleri gidermek için büyük çaba sarf ettiğinin altını çizen Pamuksüzer, stresle yaşandığında vücudun kendi kendini yenilemesi için uygun bir ortam olmadığını çünkü stres anında vücudun tek görevinin hayatta kalmaya çalışmak olduğunu, yaşamı yenileyemediğini ve yenilenemeyen vücudun da ölüme, yaşlanmaya ve mutsuzluğa sürüklendiğini söyledi.

Pamuksüzer vücudun akışkanlığını yitirdiğini belirterek, \'\'Zehirlenme ve beslenmeyi iyi yönetmen lazım. Kronik strese karşı kendini dingin tutacak bir stres yönetimi lazım. Bunun üzerine tamamlayıcı unsurlar var, sauna yapıp terleyeceksin, müzik dinleyeceksin, iyi uykunu alacaksın, spor yapacaksın, esneyip ağırlık kaldıracaksın. Bunun gibi tamamlayıcılar var. Örneğin iyi bir uykun yoksa büyük bir tamamlayıcıyı kaybetmiş oluyorsun\'\' diye konuştu.



