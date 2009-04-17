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Ekonomi

Ersin Özince, TSKB’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu

17 Nisan 2009 15:35

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Banka'nın en büyük sermaye ortağı Türkiye İş Bankası'nın Genel Müdürü Ersin Özince getirildi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB'de 2002 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cahit Kocaömer'in yerine Ersin Özince getirildi.

Aynı zamanda, TSKB'nin en büyük sermaye ortağı olan Türkiye İş Bankası'nın Genel Müdürü olarak da görev yapan Özince, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Vehbi Koç Vakfı ve Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD ve Institut International d'Etudes Bancaires Üyesi, Bilkent Üniversitesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi olarak da görevlerini yürütüyor.

Faaliyetlerine 1950 yılında başlayan TSKB, Türkiye'nin özel sermayeli ilk yatırım ve kalkınma bankası.

Yatırım projelerinin orta/uzun vadeli kredilendirmesi ve proje finansmanı konusunda önemli bir marka haline gelen TSKB, yatırım bankacılığı alanında gerçekleştirdiği özelleştirme, halka arz, finansal/stratejik ortaklık ve değerleme danışmanlığı hizmetleri ile kurumsal müşterilere; sermaye piyasası aracılık ve portföy yönetimi hizmetleriyle de hem kurumsal, hem de bireysel müşterilere ulaşıyor.

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