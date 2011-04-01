Ersin Özince 13 yıllık görevini bırakıyor

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1953 Havran doğumlu Özince, 1975'te ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Türkiye İş Bankası'na stajyer müfettiş yardımcısı olarak iş yaşamına başladı. Müfettişlik yaparken 1986'da Muhasebe Müdürlüğüne müdür yardımcısı olarak atandı.



1988'de aynı müdürlükte grup müdürlüğüne yükseldi. Fon Yönetimi Müdürlüğü'nün kuruluşunda çalıştı ilk müdürü oldu. 1992'de Yenişehir Ankara Şubesi'ne müdür olarak atandı.



1994'e kadar Türkiye İş Bankası genel müdür yardımcılığı'na getirildi. Muhasebe Fon Yönetimi ve Menkul Kıymetler Müdürlükleri'nden sonra Emekli Sandığı, Bankacılık Hizmetleri ve Mali Müşavirlik birimlerinin de sorumluluğunu üstlendi. 1998'de genel müdür vekilliği'ne getirildi.



28 Ekim 1998'de de Türkiye İş Bankası'nın 15. genel müdürü ve aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim kurulu başkanı oldu.



Türkiye İş Bankası'nın İtalyan Telekom şirketiyle birlikte 2.525 milyon dolara 3'üncü GSM ihalesini rakip konsorsiyumlardan açık farkla kazandı. İş bankasının bu başarısı Özince'yi, 2000 Nisan ayında ülke gündeminde en çok konuşulan isim yaptı.



Meslek yaşamı boyunca Harward Business School'da 3 aylık üst düzey yöneticilik eğitimi de olmak üzere çeşitli yurtdışı eğitimlere katıldı.



'Bırakacağım'



'Sektörde kalacağım'





'Aldığım parayı bilmem'



'İçimizden 50 aday çıkarırız'



'Atatürk’ün ruhu şad oldu'



'Çay içmeye davet eder'



'Zorunlu karşılıkların artması 4 milyar lira gelir kaybı yaratır'



'Para cennetini bulur'





İş Bankası’nda 36 yıl



Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı görevini de sürdüren Özince, dünkü İş Bankası Genel Kurulu öncesi düzenlediği basın toplantısında “Genel Müdürlüğü bırakacağım. Genel Kurul’da da bu düşüncemi söyleyeceğim. Henüz istifamı vermiş değilim” sözleriyle herkesi şaşırttı.Emekli olmayacağını belirten Özince, “Bankalar Birliği Başkanlığı’ndan da ayrılmam gerekiyor. Oraya da banka Genel Müdürlüğü sıfatıyla seçiliyorsunuz” diye konuştu. Genel Müdürlük görevini bırakma düşüncesini Genel Kurul’dan sonra Yönetim Kurulu’na da en kısa zamanda ileteceğini kaydeden Özince, bir soru üzerine, “Keçi çiftliği kurayım diyordum hemen. Bana ‘bankacılık sektöründen hemen uzaklaşma’ diyorlar. Özellikle kendi müesseseme zaman ayırmak lazım biraz” dedi.Askerlik süresi nedeniyle görevini sürdüreceğine yönelik haberlere ilişkin “Daha emekliliğime 1.5 sene varmış. Ben bilmiyorum, ne aldığım parayı, ne çalıştığım saati, ne de emekliliğimin ne zaman geldiğini” diye konuştu. Özince, şöyle devam etti: “Bizde istikrar vardır. Benden sonra gelecek arkadaşlarımın da belli bir dönem yapması lazım. 8-10 yıl.Benden sonra kim gelecek? Biraz özensiz bir yaklaşım. Pek tabii ki sadece genel müdür yardımcısı arkadaşlarım değil, iştiraklerimizin başında dahi bizim yetiştirdiğimiz elemanımız var. Biz dışardan eleman transfer etmeyen, kendi haznesi son derece geniş kolektif sermaye müessesesiyiz. Biz şube müdürünü yönetim kurulu üyesi yapabilen bankayız.‘2 kişi, 3 kişi, şu olur, bu olmaz, o yaşlı, bu genç...’ Yaş konusunda şöyle bir hikaye anlatayım; Genel Müdür olduğumda Cemal Kutay beni aradı. ‘Atatürk’ün ruhu şad oldu’ dedi. ‘Neden efendim?’ dedim. ‘Siz genç yaşta genel müdür oldunuz. Atatürk, Celal Bey ayrıldıktan sonra İş Bankası’nın başına kimseyi beğenmedi. Genç olacak diye tutturmuş’ dedi.”Ersin Özince, yeni Genel Müdürün belirlenme takvimine yönelik, Genel Kurul’un bir Yönetim Kurulu seçeceğini ve Yönetim Kurulu’nun yemin ettikten sonra görev bölümü yapacağını belirterek, “Sonra düşüncemi hayata geçireceğim. Sonra da yeni Genel Müdür seçilmesi söz konusu” dedi. Yeni Genel Müdürün Nisan ayı içinde belli olacağını söyleyen Özince “Sonra BDDK çay içmeye davet eder” dedi.MERKEZ Bankası’nın munzam karşılık politikalarına yönelik “Bunlar muhakkak doğru adımlar. Fakat ne kadar, ne zaman? İlaç burada, hepsini bir seferde içerseniz, su bile olsa tıkar” benzetmesini yapan Ersin Özince, “Alınan önlemlerle, şube vergisiyle, bin tane şube var, her birini 40 bin liradan hesap edin. Sadece İş Bankası gelirleri bu yıl 300 milyonu aşkın azalabilir. Azalmaması için topluma sunduğum bütün hizmetlere zam yapmam lazım” dedi. Özince, sektördeki gelir kaybı tahminini ise “40 milyar lira civarında munzam karşılık arttıysa, 3.5-4 milyar lira arasında olur” şeklinde ortaya koydu.Özince, Türkiye’deki koşulların bazı işlerin cennet finans merkezlerine kaymasına neden olabileceğini belirterek, “Biz ‘burası cennet olsun’ diyoruz, ama cennet burada değilse para cennetini bulur. Cennet bir kötülük değil. Para cenneti deyince, usulsüzlük, kaçanlar akla geliyor. Doğru düzgün vergisini ödeyen ülkelerde de cennet olabilir. Kanaatimce bizdeki munzam karşılık dahi bir nevi endirekt vergi, hele faizsiz olunca...” dedi.1953 doğumlu Özince, 1975’te ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra İş Bankası’na stajyer müfettiş yardımcısı olarak girdi. 1994 yılında İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. 1998’de Genel Müdür Vekilliği’ne getirilen Özince, 28 Ekim 1998’de de Türkiye İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı oldu.