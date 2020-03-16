Ersin Düzen'den Fatih Terim'e eleştiri

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçı ardından Koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı, "İstediğinizi şampiyon edin, oynamayalım kardeşim eğer birilerine zarar gelecekse" açıklamalarını eleştirdi.

Ersin Düzen şunları söyledi: "Karar sanki Galatasaray'a karşı alınmış gibi görülüyor. Yarışta Trabzonspor da var. Fatih hoca diyor ki, Başakşehir Perşembe günü Türkiye'de seyircili maç oynadı.



Cuma ligde seyircisiz oynandı. UEFA kararı. Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?" dedi.