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Spor

Ersin Destanoğlu: Penaltılarda fark yaratabiliyorum

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta Göztepe'ye penaltılarda 3-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi

10 Şubat 2022 23:59

Geçen hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de kendi evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başardı.

Normal süresi ve iki uzatma devresi golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada Beşiktaş, Göztepe'yi penaltılarla eledi.

Maçın ardından konuşan Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, "Maçtan önce kim nereye atıyor çalıştım. Penaltıları bundan dolayı kurtardığımı düşünüyorum. Son zamanlarda penaltılarda fark yaratabiliyorum, çünkü dediğim gibi maçlardan önce dersime iyi çalışıyorum. Mutlaka turu geçmemiz gereken bir maçtı. 120 dakika boyunca ve üstüne penaltılarda desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

 

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