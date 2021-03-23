Ersin Destanoğlu, İtalyan ekibinin radarında

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki eldiveni Ersin Destanoğlu bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor. Ersin için İtalyan takımı Torino'nun devreye girdiği belirtildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi.

Derbide kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.