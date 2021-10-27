Ersin Destanoğlu: Avrupa'ya gitme hayalim var

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinde kurtardığı penaltının analizini maçtan önce yaptığını söyledi. Destanoğlu, "Birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince Avrupa hayalim var." dedi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersin, "Bizim için derbi güzel geçti. Derbiler her zaman önemlidir ve biz de iyi sonuçla sahadan ayrılmasını bildik. Benim adıma da güzel geçti. Kırılma anında penaltı kurtarışım galibiyeti getirdi. Takım halinde iyi oynadığımız bir maçtı ve galip geldiğimiz için mutluyum. Maçtan önce en çok nereye, hangi açıda vuruyorlar diye bütün oyuncuları izlemiştim. Mostafa Mohamed topu alınca hislerim tamamen tuttuğum köşeydi, o da oraya vurdu. Analiz yapmak çok önemli. Ben de bütün rakipleri maç öncesinde izliyorum. Bu sayede penaltıyı kurtarmış oldum." diye konuştu.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın yediği goller nedeniyle eleştirildiğinin belirtilmesi üzerine siyah-beyazlı futbolcu, "Muslera, birçok gencin örnek aldığı çok büyük bir kaleci. 10 yıldır burada. Büyük kaleciler belki basit goller yiyor ama çoğu büyük kalecinin tartışılmaz yeteneği var. Basit gol yenilebiliyor. Eleştiri de alıyorsunuz ama diğer maçta elinizden geleni yine yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın diğer kalecisi Mert Günok'la aralarındaki rekabete değinen Ersin, "Rekabet her oyuncu için, her bölge için önemli. Ne kadar iyi oynarsanız, performansınız o kadar artıyor. Mert abi bana çok destek oluyor. Rakipleri detaylı anlatıyor. O oynadığında ben ona başarılar diliyorum. Rekabet ortamı takıma yansır, takıma yansıyınca da iyi sonuçlar alırız. Kim şans buluyorsa elinden geleni yapıyor. Herkes süre buluyor. Burada herkes takımın başarısı için var. Oynayan, oynamayan önemli değil. Önemli olan performansımız, maç kazanmak ve taraftarı mutlu etmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takım benim de beklediğim bir yer"

Milli takımdan davet beklediğini aktaran 20 yaşındaki kaleci, "Milli takım beklediğim bir yer. Birçok genç oyuncu milli takıma gitti. Sahada elimden geleni yaptıktan sonra er ya da geç çağrılacağımı biliyorum." diye konuştu.

Galatasaray derbisi sonrası takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'la şakalaşmalarına değinen Ersin Destanoğlu, "Rıdvan'la uzun yıllara dayanan arkadaşlığımız var. Aynı lisede okuduk, evlerimiz yakındı, burada beraber kalıyoruz. Maçtan sonra niye kulağımı çekti bilmiyorum ama galiba eli oraya kadar uzanabildi. Öyle bir sevinç yaşadık." ifadelerini kullandı.

Alman kaleci Manuel Neuer'i örnek aldığını söyleyen Ersin, "Birçok ligi izliyorum, birçok takımı takip ediyorum. Beni örnek alan kardeşlerim vardır belki. Onlar da çalışmayı bırakmasın. Ellerinden geleni yapsınlar. Ben hiç yılmadım. A takıma çıktığımda dördüncü ya da beşinci kaleciydim. 19 yaşında ilk maçıma çıktım. Ekstra idmanlar yaptım. Kaleye geçince de bırakmamak için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

"Zamanı gelince Avrupa hayalim var"

Avrupa'da futbol oynama hayali olduğuna değinen siyah-beyazlı kaleci, "Bunu 16 yaşından beri istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ta oynuyorum. Bu sene de şampiyonluğa odaklandık. Kötü giden bir tablo vardı. İyi oynuyorduk ama sonuç alamıyorduk. Sonuç almaya da başlayacağız. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince Avrupa hayalim var." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisinin hep arkasında durduğunu aktaran Ersin, şunları kaydetti:

"19 yaşında kaleyi vermek ve oyuncunun arkasında durmak büyük iş. Sergen hocaya teşekkür etmek lazım. Hocamız her zaman arkamızda durdu. Konuşarak, diyalogla bizi maçlara hazırladı. Geçen sezon bizim için çok güzel ve zor bir seneydi. Üst üste maçlar oynuyorduk. Bu sene de geçen sezonki gibi arkadaşlığın üst düzey olduğu bir ortam var burada. İki sezonki Ersin'i kıyaslayacak olursam, bu seneki Ersin geçen senekinden biraz daha iyi. Sergen hocanın bir programda 'Geçen sezonun en iyi oyuncusu Ersin'di.' demesi daha da öz güven verdi. Zaman zaman eleştirildim, övgü de aldım. Hocanın böyle demesi birçok insanın bana başka şekilde bakmasını sağladı. Hocanın bu düşüncesi beni mutlu etti."

Ersin Destanoğlu ayrıca, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'ın kendisini en çok zorlayan forvet oyuncuları olduğunu söyledi.