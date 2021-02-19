Beşiktaş’ta Liverpool'dan kiralanan dünyaca ünlü kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesi sonrası Sergen Yalçın'ın eldivenleri devrettiği Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer aldı.

Ersin, A Takım düzeyinde Beşiktaş kalesini geçen sezon 13 haziranda devraldı. Zaman zaman inişli çıkışlı bir grafik çizse de kaleyi korumayı sürdüren Ersin, performansıyla dikkati çekti.

13 maçta gol yemedi

Ersin Destanoğlu, eldivenleri giydiği dönemden bu yana Süper Lig'de en fazla maçta (13) kalesini kapatan kaleci durumunda. Yetenekli oyuncu, adını Avrupa ekiplerinin transfer listesine de yazdırdı.

Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre, son dönemde Türkiye'den önemli transferler yapan Fransız ekiplerinden Lyon, Ersin'in en önemli talibi. İki Avrupa kulübünün de başarılı eldiveni takip ettiği öğrenildi. Yıllık 250 bin Euro kazanan yetenekli oyuncu, aynı zamanda Beşiktaş'ın altyapı oyuncularına da örnek teşkil ediyor.