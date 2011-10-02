Ersever'in bant kaydı



T24- JİTEM'in kurucularından Binbaşı Ahmet Cem Ersever'e ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarında, "Bir sürü pislik açıklarım komutanım, benim korkum CIA, Amerika'ya vurdururlar" diyor.







Bugün gazetesinde yayımlanan bant kaydında, Doğu ve Güneydoğu'da 1990'lı yıllarda yaşanan faili meçhul cinayetlerin sorumluları arasında gösterilen 'JİTEM'in karakutusu' Ersever, konuşmalarında PKK'ya karşı yürütülen mücadelede 'ihaneti' ortaya koyan bilgiler veriyor.





Bir sürü pislik açıklarım





Ersever'in, asker olduğu tahmin edilen Celal isimli kişiyle yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadeler şöyle: "Sen Turan Paşa'ya durumu söyle. Beni de tamamen illegal çizgiye getirdi bu adamlar, susturmak istiyorlar ve ben susmayacağım. Bu kadar eyleme girdim, bu kadar işe girdim çıktım. Ondan sonra gelmiş hakkımda soruşturma açıyor. İki tane eylemi bana Genelkurmay başkanı emir verdi. (Albay Kurtuluş Ö. ile yaptığı başka bir görüşmede) Bir sürü pislik açıklarım. Benim korkum CIA, komutanım. Amerika'ya vurdururlar, başka kimse değil, onlar beceremezler çünkü."





Bunların hesabını vermek zorundalar





Görümlü'de 6 askerin şehit olduğu komando taburunun basılması olayının kamuoyuna, 'arazide arama yapan birliğe saldırı' şeklinde verildiğini belirten Ersever, "Utanmadan açıklamalarında arazide arama yapan birlik diyor. Bu şehitlerin anaları babaları, kardeşleri, bacıları, karıları var. Bunların hesabını vermek zorunda bu adamlar" diyor.





Ersever, 24 Ekim 1993'te ölü olarak bulunmuştu.