Ersen Martin Manisaspor'da

T24 - Turkcell Süper Lig takımlarından Manisaspor'un, Sivasspor'dan ayrılan golcü oyuncu Ersen Martin'in ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.





Ersen Martin'in menajeri Nihat Doğancı, yaptığı açıklamada, ''Biz Manisaspor ile 1,5 senelik sözleşme imzaladık, tranferi bitti'' dedi.





Ersen Martin'in Sivas'a uyum sağlayamadığını, kente alışamadığını ifade eden Doğancı, bu nedenle takımdan ayrıldığını söyledi. Ersen'in Sivasspor ile bir sıkıntısının olmadığını belirten Doğancı, Ersen'in ayrılma isteğini kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'a ilettiğini, Otyakmaz'ın da bu isteği anlayışla karşıladığını ifade etti. Doğancı, devre arası tatilini Almanya'da geçiren Ersen'in, yeni takımı Manisaspor'un ikinci yarı hazırlık çalışmalarına katılmak üzere bugün Türkiye'ye geleceğini kaydetti.





Ersen Martin'in Sivasspor karnesi





Sezon başında İspanya'nın Recreativo Huelva takımından Sivasspor'a transfer olan Ersen Martin'in Sivasspor serüveni kısa sürdü.





Sivasspor ile 1 Temmuz 2009'da 2 yıllık sözleşme imzalayan Ersen, kırmızı-beyazlı ekipte 6 ay forma giydi.





Sivasspor forması altında 11'i ligde, 3'ü ise Avrupa kupalarında olmak üzere 14 resmi maçta görev alan Ersen, bu maçlarda 1 gol attı. Ersen, tek golünü Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sivasspor'un 3-1 galip ayrıldığı Anderlecht maçında kaydetti.





