Ersen Huelva'dan ayrıldı

Geçtiğimiz yıl ara transferde İspanya'nın Recreativo Huelva takımına transfer olan Ersen Martin, teknik direktör Luis Lucas Alcaraz ile yaşadığı tartışmanın ardından Huelva defterini kapattı.



İspanya'nın Recreativo Huelva takımının formasını giyen Ersen Martin, teknik direktör Luis Lucas Alcaraz ile tartışarak takımdan ayrıldı.



Bu sene sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan oyuncu, tedavisi için İspanya'dan ayrılıp Almanya'ya gitti.



Menajerinden kendisine bir takım bulmasını isteyen Ersen Martin ile İskoç Premier Lig ekiplerinden Hearts'ın ve iki Bundesliga ekibinin ilgilendiği belirtiliyor.



Ersen Martin'in yeni takımının önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.

