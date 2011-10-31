-Ersanlı ve Zarakolu adliyeye sevk edildi İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik İstanbul'da başlatılan operasyonda gözaltına alınanlardan, aralarında Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da bulunduğu 50'si, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Gözaltında tutuldukları İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınarak, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekip midibüsleriyle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 50 kişi, burada nezarethaneye alındı. Aralarında Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da bulunduğu şüphelilerin, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyede görev yapan savcılarca ifadelerinin alınması bekleniyor.