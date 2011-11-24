Ersanlı: 'Kimliği belirsiz kişiler' ayıp etmiş!

T24

KCK operasyonları kapsamında 1 Kasım'da tutuklanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'ndeki ofisi, 19 Kasım cumartesi akşamı kimliği bilinmeyen kişiler tarafından basıldı. Oda, kimliği bilinmeyen kişilerce dağıtıldı ve duvarlara çeşitli sloganlar yazıldı. Bianet'te yer alan haber şöyle:Ersanlı bu baskınla ilgili bir mektup yazdı. Mektup şöyle:"Perşembe Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'ndeki ofisimin "kimliği belirsiz" kişiler tarafından baskına uğraması ifade, fikir özgürlüğüne bir saldırıdır. Böyle ilkel bir davranışı herhangi bir öğrenci/genç yapmamıştır. Bunu bana mesaj vermek isteyen birileri yaptı: "Seni buraya sokmayız, arkadaşların da savunmaktan vazgeçsin" mesajıdır bu.Bunlar kendinden menkul polis, savcı, iddianameci ve yargıçlığa özenen kişiler olmalı... Zaten bozuk olan kapım ve kilidimi kırmak çok kolay olmuştur. Kolay bir zorbalık olmuş yani! Ayıp etmişler, hatadan vazgeçsinler, "errorist" olmasınlar! İfade özgürlüğü, akademik özgürlük bu ülkede sağlam bir biçimde yerleşecektir. Bütün meslektaşlarımın öğretmenler günü kutlu olsun!"