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Spor

Ersanlı Barca dolu dizgin

Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Regal Barcelona, ACB'de 3. hafta maçında Ermal Kuqo'lu Pamesa Valencia'yı 74-58 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı

12 Ekim 2008 03:00


Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Regal Barcelona, ACB'de 3. hafta maçında Ermal Kuqo'lu Pamesa Valencia'yı 74-58 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.
 

Ersan İlyasova 29 dakika süre aldığı maçı 9 sayı, 10 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile kapattı. Regal Barcelona'da Basile ürettiği 21 sayıyla maça damgasını vurdu. Pamesa Valencia'da Ermal Kuqo ise sahada kaldığı 5 dakika içerisinde 3 sayı ve 1 ribaund üretti.

Regal Barcelona 74: Basile (21), Lakovic (13), Barton (6), Andersen (-), Santiago (6), Ilyasova (9), Fran Vázquez (10), Grimau (5), Sada (2), Barrett (2), Navarro (-).

Pamesa Valencia 58: Williams (4), Martínez (2), Claver (8), Perovic (8), Dikoudis (5), Douglas (11), Miralles (6), Pietrus (2), Oliver (9), Kuqo (3), Avdalovic (-).

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