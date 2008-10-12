Ersanlı Barca dolu dizgin



Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Regal Barcelona, ACB'de 3. hafta maçında Ermal Kuqo'lu Pamesa Valencia'yı 74-58 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.





Ersan İlyasova 29 dakika süre aldığı maçı 9 sayı, 10 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile kapattı. Regal Barcelona'da Basile ürettiği 21 sayıyla maça damgasını vurdu. Pamesa Valencia'da Ermal Kuqo ise sahada kaldığı 5 dakika içerisinde 3 sayı ve 1 ribaund üretti.



Regal Barcelona 74: Basile (21), Lakovic (13), Barton (6), Andersen (-), Santiago (6), Ilyasova (9), Fran Vázquez (10), Grimau (5), Sada (2), Barrett (2), Navarro (-).



Pamesa Valencia 58: Williams (4), Martínez (2), Claver (8), Perovic (8), Dikoudis (5), Douglas (11), Miralles (6), Pietrus (2), Oliver (9), Kuqo (3), Avdalovic (-).



