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Spor

Ersan'lı Atlanta, Dallas’a boyun eğdi

30 yaşındaki milli basketbolcu, 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı

13 Ekim 2017 17:57

NBA takımlarının sezon öncesi hazırlık maçında Dallas Mavericks, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği maçta Atlanta Hawks'ı deplasmanda 108-94 yendi. İlyasova, takımının mağlup olduğu karşılaşmada 7 sayı ile oynadı.

Atlanta kentindeki McCamish Pavilion salonunda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Dallas Mavericks Atlanta Hawks'ı 108-94 mağlup etti. Ev sahibi takımdan 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan, Kent Bazemore’un sayıları Atlanta’ya yetmedi.

Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova, 21 dakika kaldığı sahada 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Mavericks'te oyuna sonradan giren oyuncular Gian Clavell 19, Maxi Kleber ise 16 sayı attı.

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