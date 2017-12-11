Ersan’ın attığı 20 sayı Hawks’a yetmedi

NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde New York Knicks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 111-107 mağlup etti.

Knicks'te Letonyalı basketbolcu Kristaps Porzingis 30 sayı ve 8 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Doug McDermott 23, Jarrett Jack ise 19 sayıyla Knicks'in galibiyetine katkı sağladı.

Hawks cephesinde Dennis Schroder 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ersan İlyasova da 6'da 5 üç sayı isabetiyle oynadığı maçta 20 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.