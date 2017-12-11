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Spor

Ersan’ın attığı 20 sayı Hawks’a yetmedi

New York deplasmanından mağlup ayrılan Atlanta Hawks'ta Ersan İlyasova'nın etkili performansı yeterli olmadı

11 Aralık 2017 20:19

NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde New York Knicks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 111-107 mağlup etti.

Knicks'te Letonyalı basketbolcu Kristaps Porzingis 30 sayı ve 8 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Doug McDermott 23, Jarrett Jack ise 19 sayıyla Knicks'in galibiyetine katkı sağladı.

Hawks cephesinde Dennis Schroder 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ersan İlyasova da 6'da 5 üç sayı isabetiyle oynadığı maçta 20 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

ETİKETLER

Ersan İlyasovaHawksmağlubiyet20 sayıNBAKnicks

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